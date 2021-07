Buena decisión tener pocos programas pero de mayor alcance: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal tomó una buena decisión al planear pocos programas sociales y económicos para tener mayor alcance, en lugar de sostener muchos programas que impactan poco en la sociedad.

En la evaluación de los Programas de Bienestar en Ometepec, el mandatario federal señaló que los gobiernos anteriores solo creaban programas sociales para mantener estructuras burocráticas.

"Fue muy buena la decisión de planear y la idea de que es mejor tener pocos programas, pocas acciones gubernamentales, pero de mayor alcance el económico y en lo social, qué es lo que se hacía antes habían infinidad de programitas que consumían presupuesto, porque se requería tener aparatos burocráticos para cada programita, porque necesitaba director, asesores, tenía que haber oficinas, viáticos, y así se diluía, se dispersa el presupuesto", expuso.

López Obrador indicó que los programas y apoyos que se entregaban en sexenios anteriores no mejoraban las condiciones de vida de las familias mexicanas.

"No habían que realmente impactar ancha ayudarán a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Ahora son pocas las acciones pero muy profundas", afirmó el mandatario federal.

Explicó que en que "el gobierno no es universidad, no es un centro experimental, no es un laboratorio para tener muchísimos programas y probar que funcionan los apoyos".

dhfm