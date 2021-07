Resultados UNAM Licenciatura 2021: ¿Qué hago si no me quedé en la primera vuelta?

Este viernes 16 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publica los resultados del examen de admisión 2021 para nivel licenciatura, mismos que se pueden consultar a través de la página de la Dirección General de Administración Escolar en el apartado Admisión.

Recomendaciones de la UNAM para consultar los resultados de admisión

Los resultados del Concurso de Selección Licenciatura 2021, para ingresar a las licenciaturas que se imparten en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades Abierta y a Distancia, pueden ser consultados en línea, pero el sistema suele saturarse debido a la gran de demanda de aspirantes que desea conocer si salió favorecido.

Para que tu consulta sea exitosa te damos una serie de recomendaciones:

No trates de ingresar antes de que inicie el proceso ya que no encontrarás información alguna.

No hagas “redes de ayuda”, es decir, no le pidas a tus familiares o amigos que realicen la consulta por ti al mismo tiempo que tú. La cantidad de aspirantes es muy grande, pero si le agregas a todos los demás, seguro que el sistema se saturará.

Evita ingresar a través de un buscador por ejemplo Google. Ve directamente a la página, para ello teclea en la barra de direcciones de tu navegador: www.dgae.unam.mx

Es importante que leas por completo el texto de la publicación de Resultados, lo localizas en la página www.dgae.unam.mx selecciona “Admisión”, luego da clic en “Ingreso a Licenciatura”, en Concursos de Ingreso, selecciona “Concurso de Selección a Licenciatura 2021”, después ubica el apartado de “RESULTADOS”.

Si cuando entras a la página se encuentra saturada en alguno de sus pasos, no le des clic repetidamente: cada vez que lo haces el sistema se reinicia como si fuera una nueva consulta y se satura aún más. Si eso te sucede a pesar de que realices la consulta en los días posteriores, no le des clic, cierra todo, y en unas horas inténtalo de nuevo.

El sistema se apertura el 16 de julio y cierra el 23 de julio a las 23:59, sólo en este periodo podrás obtener tu diagnóstico del resultado de tu examen.

Si resultas seleccionado deberás contestar el examen diagnóstico de inglés, hazlo por completo en una sola vez; no te detengas para iniciarlo de nuevo. Recuerda que es un examen sólo para conocer tu nivel de inglés, y no afecta el resultado del examen de selección.

Cierra tu sesión antes de apagar tu computadora.

¿Qué sigue si salí seleccionado?

Puedes conseguir una beca. Foto: Cuartoscuro

La DGAE de la UNAM publica en su página de internet el proceso de ingreso, de modo que ahí puedes conocer a detalle qué sigue si resultaste seleccionado en la licenciatura de tu elección, pero debes tener en cuenta que:

Del 16 al 23 de julio, en caso de ser seleccionado, será necesario que realices el examen diagnóstico de inglés.

Asimismo deberás responder la hoja de datos estadísticos para obtener tu diagnóstico del examen.

La inscripción a planteles de la UNAM se realizará del 2 al 6 de agosto y las clases iniciarán el 9 de agosto para el ciclo escolar 2021-2022.

¿Qué hago si no me quedé en la UNAM?

No te dejes sorprender por falsas promesas. La única manera de ingresar a la UNAM es por medio del examen de selección, así que no te engañen, no hay manera de entrar pagando por un lugar, esto además de ser un delito, implicaría comprometer tu lugar en otro concurso de selección.

Una alternativa es conseguir una beca en una escuela privada que ofrezca el plan de estudio de tu interés, hay algunas que dan becas o descuentos a quienes hayan realizado el examen de ingreso a la UNAM.

Puedes buscar una beca, el gobierno federal ofrece algunas para los jóvenes que se quedaron sin posibilidad de estudiar, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, puedes consultar más información aquí.

Los más importante es que no pierdas la esperanza, puedes seguir intentando ingresar a la Máxima Casa de Estudios en el siguiente examen. Hay que destacar que este 2021 no habrá segunda vuelta pues los periodos de examen se retrasaron durante el 2020 debido a la pandemia de Covid-19.