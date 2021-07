Ojalá no se genere confusión en la pregunta de la consulta, advierte Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, declaró que espera que no se genere confusión en la Consulta Pública del próximo 1 de agosto en cuanto a la pregunta que estará en la papeleta, pues recalcó que la formulada por la Suprema Corte (SCJN) es para esclarecer las decisiones políticas del pasado, no para enjuiciar a expresidentes.



“Sobre lo que van a tener que contestar es eso, no otra cosa. Ojalá que en el ejercicio de difusión de la consulta no se genere confusión o expectativas distintas respecto a lo que van a encontrar en la papeleta”, señaló.



Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una pregunta que estaba redactada de manera distinta, pero esa no fue avalada por Suprema Corte y fue sustituida por otra que habla sobre esclarecer las decisiones políticas del pasado.



“Si están esperando otra pregunta, la que se dice, esa no va a existir… la única que va a estar en la papeleta es la que autorizó la Corte”, señaló en rueda de prensa en Mérida.



Al ser cuestionado sobre lo que están promoviendo simpatizantes de Morena, en el sentido de que la consulta será para enjuiciar a expresidentes, insistió que espera que no se genere confusión respecto a ese tema o que las expectativas de la gente sean distintas.



También señaló que promover la participación de este ejercicio es una tarea colectiva, pero que lo que está prohibido es la difusión que tenga como propósito incidir en el sentido del voto, por lo que el INE ya está recibiendo quejas sobre ese punto.



Informó que se han presentado 15 quejas, principalmente en contra de personas que intentan incidir “en la libertad de la decisión” de la gente, por lo que van a investigar y procesar.



Sobre si la pregunta de la consulta es ambigua, señaló que el INE no es el intérprete y que su tarea únicamente es organizarla y darle difusión en los medios de comunicación. Además, pronosticó que será un ejercicio exitoso.



Lorenzo Córdova estuvo en Mérida, acompañado por el consejero Uuc-kib Espadas Ancona y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, para inaugurar el nuevo edificio del consejo local del INE en Yucatán, obra en la que se invirtieron 172 millones de pesos.

