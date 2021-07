Mario Delgado advierte: Justicia al diputado que delinca en 65 Legislatura

En una reunión privada, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió a los diputados del partido para la 65 Legislatura que serán puestos a disposición de la justicia aquellos que cometan algún delito, como cobrar moches por gestionar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Ahí, les pidió mantener una buena conducta y reputación apegada a los principios del partido.

El apercibimiento se da también después de que en la 64 Legislatura se presentaron escándalos protagonizados por miembros de esa bancada, la más numerosa en San Lázaro, como el del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a un menor de edad y que enfrenta un juicio de desafuero, y el del diputado Cipriano Charrez, desaforado y encarcelado por homicidio doloso.

Dijo que en esta Legislatura ya hay una dirigencia nacional y que va a estar atenta del comportamiento de los legisladores, “y se va a actuar en consecuencia contra quien no cumpla con los principios del partido”, señaló Delgado.

La presidenta de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, Eloísa Vivanco Esquide, quien estuvo en las reuniones que sostuvieron los legisladores en un hotel de la Ciudad de México, confirmó a El Heraldo de México lo dicho por Delgado, reconociendo que la advertencia también fue por el caso del diputado Huerta.

“Claro que sí y por cualquier otro diputado, que piensen antes de hacer sus fechorías porque en Morena no encubrimos a nadie”, dijo Vivanco Esquide.

De acuerdo con testimonios de legisladores, Delgado fue enfático ambos días en la advertencia. Les dijo: “quiero que les quede claro, que la tarea de un diputado no es etiquetar recursos, si vinieron a eso se van a llevar una gran decepción”.

En la próxima bancada también hay una pugna por el reparto de las comisiones en San Lázaro, por las cuales los electos han acudido a la dirigencia nacional para ganar las presidencias de las más codiciadas como la de Presupuesto, Puntos Constitucionales, entre otras.

Aclaró que es por proceso interno y que la dirigencia nacional no va a tener injerencia en la selección de quién será presidente o no, se van a elegir de manera democrática, pero les recordó que no importa el cargo porque eso ya no les genera como antes un recurso extraordinario o privilegio.

