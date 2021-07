Soy fundador y militante de Morena, no he pensado en otro partido para ir por la presidencia: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que nunca titubea en lo que hace, y su aspiración a la presidencia de la República no es nueva, además, hasta el momento no ha pensado en participar por ningún otro partido, ya que es fundador y militante de Morena.

Además, espera que dentro de su partido haya piso parejo y no haya discriminación ni exclusión, y se pueda buscar un mecanismo para seleccionar al candidato a la presidencia de la República, ya que esa "desgastada encuesta, que se hace al interior", solo saben cómo se hace los que están ahí.

Propuso que se realice una consulta amplia entre los ciudadanos, a través de mecanismos transparentes, "una mezcla" de la encuesta y la consulta.

Por otro lado, comentó que de ninguna manera le afectó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo haya incluido en su lista de presidenciables.

"El hecho de que mi nombre no haya sido mencionado o no haya sido referido mi nombre por el presidente de la República, no me incomoda, no me ofende porque entiendo que él fue pulcro y cuidadoso al no integrar a su lista ni a miembros del poder judicial ni a miembros del poder legislativo, que en teoría constitucional, somos entes autónomos, eso es lo que creo", aseguró.