"Se siente horrible": Expresan padres de niños que van a pruebas Covid

Mary, de cuatro años, juega despreocupada con los formatos que se entregan en los macroquioscos para realizarse la prueba COVID, mientras su madre Esther Segundo la observa pensativa.

Y es que hace unos días estuvieron reunidos con familiares que tienen SARS-CoV-2.

“El sábado amanecí con dolor de garganta, de cabeza y tenía cuerpo cortado, y mi hija sólo estornudos. Estuvimos en contacto con tres personas y me da miedo que tenga COVID”, dijo.

Beatriz Miranda, acudió al centro instalado en la alcaldía Cuauhtémoc para realizarse la prueba. Sus hijos María Emilia, de nueve y Mateo, de 11 años, mostraron síntomas, por lo que los llevó para salir de dudas.

“Para nada es una experiencia agradable. Estuve esperando mucho tiempo hasta que llegó la hora de entrar. Estaba muy nervioso, veíamos cómo se lo hacían a las demás personas y dijimos, '¡ah, no duele!'. Pero ya que nos la hicieron, sentimos como si nos estuvieran arrancando (sic) los pelitos de dentro de la nariz. ¡Se siente horrible!”, aseguró el menor.

Aynan Jacobo, de cinco años, no tuvo mucha suerte, porque su mamá Alejandra salió positiva. Inquieto con su larga cabellera, dijo que no le gustó la prueba, “sentí terror, casi me rompe la nariz”. No salió positivo, pero hay riesgo por la condición de su madre.

Por Jorge Almaquio

MAAZ