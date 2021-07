Querétaro entra en estado de alerta por casos de COVID-19

Querétaro se encuentra en estado de alerta por la velocidad con la que aumenta el número de casos activos de Covid-19 y el Comité Técnico de Salud evalúa combinaciones para “modular escenarios”, informó el vocero organizacional, Rafael López González.

La Secretaría de Salud detalló que solo ayer se sumaron 115 casos nuevas de la enfermedad y una persona perdió la vida a causa del virus. Hasta ahora, Querétaro reporta 69 mil 752 casos de Covid-19 y cuatro mil 819 fallecimientos. En este momento hay 321 pacientes, 52 de ellos hospitalizados; de estos últimos, 12 se encuentran graves.

López González lamentó que los esfuerzos colectivos de la sociedad queretana, “pese a los llamados a la no relajación, no serán suficientes para detener las variantes del virus, ni para contener la tercera ola. De no enfocarnos en detener al virus hoy, más adelante la intensidad del fenómeno podría requerir medidas dolorosas para todos”.

“Continuamos en estado de alerta y queremos que sea tu voluntad activarse en este estado. Nadie quiere ver interrumpida su rutina nuevamente ni ver cómo se diluye la posibilidad del retorno a clases presenciales, nadie quiere ver otra vez los hospitales llenos, ni escuchar de crematorios rebasados”, puntualizó el vocero.

La sociedad se está arriesgando

Denunció que hay quienes “han decidido jugársela” y salir de vacaciones “porque tu familia no aguanta estar encerrada. No lo hagas, reflexiona, puedes ser tú quien se contagie y muera, pueden ser los tuyos” y resaltó que Querétaro enfrenta “un momento crucial, en el que está en juego todo lo ganado en semanas y meses previos”.

Frente al incremento en los contagios, la delegación del Centro Histórico, la Alianza de Comerciantes por el Centro Histórico, así como representantes de 15 asociaciones y 80 colonias de esta zona pidieron promover el uso de cubrebocas, porque cada vez se ven más personas que no lo usan y podría afectar a los negocios.

Los comerciantes anunciaron que el próximo lunes 19 de julio, se realizará la 13ª Jornada de Limpieza del Centro Histórico, en la que repartirán dos mil cubrebocas. Con esta entrega, se llegará a la cifra de más de 33 mil cubrebocas que entregaron en lo que va de la pandemia a la gente que visita, trabaja y vive en el primer cuadro de la ciudad.