¿Por qué AMLO no se reunirá con los gobernadores de Tamaulipas y Michoacán?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el miércoles con los gobernadores electos de Morena y este jueves durante su conferencia de la Mañanera informó que se reunirá con los gobernadores de oposición para tratar el Plan de Seguridad.

Sin embargo aún no cuenta con la agenda ni tiene definido si recibirá a los gobernadores por grupos o de forma individual. Pero con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y el de Michoacán, Silvano Aureoles, son los únicos con los que no se reunirá por el proceso legal y el tema electoral que ambos gobernadores afrontan, respectivamente.

El gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de lavado de dinero, el cual es señalado de liderar una red de familiares coludidos para el desfalco de más de 100 millones de pesos en México a través de empresas constructoras e inmobiliarias.

Por su parte, Silvano Aureoles denunció la injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio por lo que ha solicitado reunirse con AMLO para presentarle las pruebas de su denuncia; sin embargo, el mandatario federal no lo ha recibido y lo instó a acudir con las pruebas ante las instituciones encargadas de investigar delitos.

Por lo anterior, López Obrador dijo que evita tener injerencia en ambos procesos para no caer en temas de politización y cuidar la investidura presicencial.

“No lo puedo recibir porque hay mucha politización y no me quiero meter en esas cosas. Que termine el proceso electoral y se califiquen las elecciones y entonces vemos. No quiero que se produzcan debates ríspidos o espectáculos, hay que cuidar lo que decía Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial”, acotó Andrés Manuel López Obrador.

El Plan de Seguridad

AMLO informó que en la reunión que sostuvo ayer con los 17 gobernadores en funciones se abordó el tema de la seguridad para definir estrategias y enfrentar la violencia que se concentra en regiones del país, aunque destacó que los delitos del fuero federal han disminuido en 25 por ciento.

Agregó que con las reuniones de seguridad seguirán fortaleciendo el trabajo coordinado y está confiado en que se logrará avanzar hasta pacificar al país.

RMG