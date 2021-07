Gobierno debe invitar a participar en la Consulta Popular para desalentar el sabotaje: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero consideró que es una obligación de los tres órdenes de gobierno invitar a la población a participar en la Consulta Popular -para llevar a juicio o no a los ex presidentes de México- del próximo 1 de agosto y así evitar que este ejercicio de democracia participativa sea saboteado.

“Nos corresponde a todas las autoridades y niveles de gobierno invitar a la población a que participe para desalentar cualquier intento por sabotear este ejercicio democrático tan importante, pero tan novedoso en nuestro país. Respaldar la consulta ciudadana implica el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, y todas y todos estamos llamados a cumplir nuestra obligación de votar en el sentido que deseemos”, afirmó.

En su mensaje durante la entrega de reconocimientos para las y los trabajadores de Talleres Gráficos de México, la responsable de la política interior aseguró que la Consulta Popular es un ejercicio de democracia participativa en la que no se debe inducir el sentido del voto.

“A diferencia de las elecciones, en las consultas no participan partidos políticos o candidatos independientes. En las consultas populares se vota sí o no a una pregunta determinada, pero al igual que en las elecciones para los cargos públicos en la Consulta Popular nadie debe ser presionado para orientar el sentido o de su voto, ni mucho menos coaccionado para que no voten o llame a no votar, a todas y a todos nos corresponde respetar esta democracia participativa”, indicó.

Sánchez Cordero ofreció el respaldo de la Secretaría de Gobernación para la realización de la Consulta Popular, en la que ya se imprimieron 93 millones de papeletas en Talleres Gráficos de México.

“Refrendo la vocación de la Secretaría de Gobernación, encargada de la gobernabilidad democrática de México, de brindar todo el apoyo necesario a las instituciones correspondientes para llevar a cabo la Consulta Popular, consolidar la democracia representativa y participativa en nuestro país. Por el bien de todas y todos, escuchemos la voz de la gente”, aseveró.