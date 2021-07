Feministas acusan al arzobispo de Morelia de presionar al Congreso para no despenalizar el aborto

En una carta abierta dirigida al arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, la colectiva feminista michoacana Incendiarias exigió al jerarca católico no presionar al Congreso de Michoacán a fin de que los legisladores no pongan en la mesa de discusión la despenalización del aborto en Michoacán.

La agrupación de defensoras de los derechos de las mujeres, indicaron que el pasado 10 de julio, el clérigo hizo declaraciones en medios de comunicación en los que pidió a los diputados locales "no poner en la agenda pública la discusión de la despenalización del aborto".

Por dicha petición, las feministas consideraron que el arzobispo de Morelia violó las leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que constituye un acto discriminatorio contra las mujeres que también violenta sus derechos.

"Por si no te has dado cuenta, los tiempos han cambiado. Ya no estamos en la Edad Media, ni en la colonia. Tus presiones hacia las y los diputados no son otra cosa que evidentes patadas de ahogado del representante local de una institución arcaica, caduca y decadente", señaló la agrupación feminista.