Exhuman cuatro cuerpos en panteón de Veracruz para buscar a Ricardo Guzmán

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumó cuatro cuerpos en el panteón Palo Verde de esta ciudad de Xalapa, para la localización de Ricardo Guzmán Pérez, quien desapareció el 27 de octubre de 2011 en la capital de Veracruz.

Desde las seis de la mañana de este jueves 15 de julio, peritos forenses llevaron a cabo los trabajos correspondientes en la fosa común, en compañía de los familiares del joven que tenía 33 años cuando desapareció.

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio acompañamiento a la familia durante las siete horas que duraron los trabajos para extraer los restos humanos.

Foto: Juan David Castilla

Aurea, hermana del desaparecido, mencionó que la Dirección General de Servicios Periciales llevará a cabo nuevamente las pruebas de ADN para confirmar que uno de los cuerpos corresponde al de Ricardo.

“Ahorita nada más sacaron tres cuerpos, con el que se presume que es mi hermano son cuatro. Me dicen que van a hacer otra vez pruebas de ADN, que tardan, pero vamos a ver que nos dice Periciales, no me dieron ninguna fecha aproximada”.