Están en contra de la encuesta cuando no les favorecen y les gana la ambición: Delgado a Monreal

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que “les gana la ambición” a quienes critican el método de encuesta para la elección del candidato presidencial de 2024, porque no les favorece.

En entrevista, posterior al anuncio de la elección de Ignacio Mier como coordinador de la fracción de Morena y de Sergio Gutiérrez Luna como la propuesta para la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Delgado, respondió a quienes han descalificado el método de la encuesta.

“Hay algunos a los que les gana la ambición y que no están de acuerdo en las encuestas en las que participan, cuando no ganan, pero cuando ganan están a favor de las encuestas”, aseguró Delgado.

Lo anterior, un día después de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien destapó sus aspiraciones a la presidencia, señaló que ese método está desgastado.

“Yo no creo que esté desgastado, yo creo que no hay que caer en las trampas de la derecha, que trata de desprestigiar la forma en que nuestro movimiento tomas sus decisiones; imagínense, los otros partidos no pueden explicar cómo seleccionan a sus candidatos y candidatas, nosotros ponemos en manos la gente estas decisiones”, subrayó.

Añadió que en su momento se emitirá la convocatoria con las reglas para contender por la candidatura presidencial que, advirtió deberán estar apegadas a los estatutos.

“Ya en su momento se emitirá una convocatoria por parte de nuestro movimiento y ahí se fijarán las reglas, pero deben estar apegadas a los estatutos y los estatutos, hasta el momento, señalan a las encuestas como el mejor mecanismo para elegir a candidatos y candidatas.”

Sobre la posibilidad de cambiar este método, señaló que se tendrían que cambiar los estatutos, pero añadió que a encuesta se estableció “para que no entren los vicios de la política que terminaron, pues, dejando en mal a los otros partidos políticos, como el amiguísimo, el nepotismo, el influyentismo; ninguno de esos vicios debe entrar a Morena”, sostuvo Delgado.

alg