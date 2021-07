Colima no cambiará el color del semáforo epidemiológico pese a alza de contagios

Hasta nuevo aviso, Colima permanecerá en el color verde del semáforo epidemiológico estatal, a pesar de que ha registrado un aumento en el número de contagios de Covid-19, de hasta 7 veces.

La subsecretaria de Epidemiología, Diana Carrasco Alcántara, informó que en promedio, la entidad registra 51.3 casos diarios, lo que representa un aumento significante, ya que a inicios del mes el promedio diario fue de 32.5 casos.

En el caso de las muertes, informó que no son tan numerosas, sin embargo también se registra un incremento de 1 a 1.36 fallecimientos diarios en promedio.

Indicó que de acuerdo con la información obtenida, la mayoría de las personas que se enferman o fallecen, son pacientes que no contaban con la vacunación.

“Los que están llegando a hospitalización y los que están llegando a un desenlace fatal como defunción, son personas sin antecedente de vacuna, que en su momento, no se quisieron vacunar o bien, no se pudieron vacunar o cualquier tipo de situaciones personales”, lamentó.

Asimismo, la funcionaria informó que no tienen conocimiento sobre si la variante Delta del SARS-CoV-2 ya se encuentra presente, porque el laboratorio del INDRE no les ha enviado los resultados, sin embargo, recordó que ya se encuentra presente en varias entidades del país, por lo que es inminente que llegue a Colima, por lo que el cuidado debe ser como si ya estuviera presente.

“Ahorita no es momento de hacer reuniones, ahorita no es momento de juntarnos, nuevamente, somos muy transparentes en decirles y ahorita no sabemos qué tipo de cepas, si ya tenemos la Delta, porque nosotros estamos mandando información a México, sin embargo no nos han regresado la retroalimentación”, explicó.