Ricardo Monreal confirma reunión con colaboradores para destaparse como presidenciable

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó la reunión de hace un mes con sus colaboradores a quienes les pidió que no se aceleren ni entren en pánico rumbo a la carrera presidencial del 2024 y les afirmó que sí participará como candidato a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa, el legislador morenista respondió a una columna de Alfredo González Castro, director editorial de El Heraldo de México, y aseguró que la reunión se llevó en junio para calmar a su equipo de colaboradores y pedirles que mantengan el trabajo en el Senado y no se distraigan con la sucesión presidencial adelantada.

“Me reuní con mis colaboradores para que no entraran en pánico, que no se aceleraran, que habría que mantener el ritmo de trabajo, sin distraerse, les dije sí, esto que dice Alfredo González en la columna, no se preocupen voy a participar y en su momento cuando surjan las reglas ya definiremos, pero sí vamos a participar en la sucesión presidencial. Dije sí voy a participar como candidato a la presidencia de la República”, indicó.