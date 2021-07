Religión y otros factores impiden que la gente se vacune en Chiapas: Especialista 

De acuerdo con cifras oficiales del gobierno federal, sólo se ha inmunizado al 19 por ciento de la población de Chiapas, lo cual la convierte en una de las entidades con menor gente vacunada, cuyo problema puede ser por diversos factores.

Andrés Fábregas, doctor en antropología e investigador de CIESAS, destacó que la idea de que la comunidad chiapaneca no se haya ido a vacunar puede ser tanto por cuestiones religiosas como otros factores.

En varias de estas agrupaciones religiosas no están de acuerdo con que se les cure, no aceptan que uno se cure por alguna enfermedad rara, porque sus creencias no lo permiten.