Niega Morena que mienta a la ciudadanía sobre la Consulta Popular

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, negó que mientan al asegurar que la Consulta Popular del 1 de agosto será para enjuiciar a expresidentes, aunque la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea otra en la que se excluyen nombres o grupos de personas, calificó de vergonzoso u descarado que el Instituto Nacional Electoral (INE) busque la manera de frenar la participación de la ciudadanía y boicotee este ejercicio.

En entrevista para El Heraldo de México, en respuesta al llamado que este martes hicieron los consejeros del INE, Ciro Murayama, Claudia Zavala y Adriana Favela, para que los promoventes de la Consulta Popular, incluidos “algunos actores políticos” no mal informen a ciudadanía diciendo que la Consulta Popular será para enjuiciar a expresidentes cuando en realidad la pregunta que, en resumen, aparecerá en la boleta es si se debe o no investigar las decisiones de los actores políticos del pasado, Delgado acusó nuevamente a los consejeros de buscar que la ciudadanía no participe.

“De distintas maneras están tratando que la gente no participe, es una vergüenza que como autoridad no promuevan la participación democrática en este ejercicio que es inédito, que la gente decida si está a favor o en contra del planteamiento que se está haciendo en esta consulta pero si queremos fortalecer nuestra democracia participativa, también la autoridad debería asumir esa responsabilidad y no estar viendo cómo le da vueltas”

El dirigente negó que se engañe a la ciudadanía promoviendo la consulta como juicio a expresidentes, toda vez que bajo esa premisa se recabaron las firmas para llevarla acabo, añadió que el objetivo de los consejeros es hacerle el trabajo a la oposición, buscando que no haya participación ciudadana el primero domingo de agosto durante el ejercicio cívico.

“Es una vergüenza ya que de manera tan descarada, estén haciéndole el juego a la derecha que lo que quieren es hacer vacío. (Qué se investigue) a todos los funcionarios, pero fundamentalmente cómo se mandó la iniciativa presidencial y cómo se juntaron más de un millón de firmas, es para enjuiciar a los expresidentes, no se está engañando a la gente en absoluto”, sostuvo el presidente nacional de Morena.