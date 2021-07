Julen Rementería asegura que el PAN estaba listo para votar a favor de extraordinario para desafueros de Huerta y Toledo

Julen Rementería, coordinador PAN en el Senado, dijo que el debate para aprobar un periodo extraordinario se detuvo porque el dictamen se hizo con algunas imprecisiones, se incluyeron tres cosas en el artículo segundo; sin embargo, el PAN estaba listo para votar a favor y continuar con los desafueros de Saúl Huerta y Maurico Toledo.

"El mismo artículo lo dividían en dos incisos, el A para el fiscal de Morelos y el B para los diputados, y eso hizo que no se alcanzaran los votos necesarios, y se decidió diferir el asunto", expresó en entrevista para El Heraldo Radio. Te podría interesar Benjamín Huerta Penas de hasta 24 y 12 años de prisión enfrentarían Huerta y Toledo en caso de que se apruebe su desafuero

mauricio toledo Comisión Permanente aplaza desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

Respecto al fiscal de Morelos, destacó que hay una consulta todavía pendiente de resolverse, para ver si este el camino; sin embargo, "en los otros dos casos, el PAN estaba listo para votar a favor de que se diera el periodo extraordinario y sacar solamente del proyecto de dictamen, que ya había sido votado, el inciso A del artículo 2 que era específicamente del fiscal y subsistiera el inciso B, para que fuera a la Cámara de Diputados a través de un periodo extraordinario y ahí se declarara la procedencia para que un juez determine si tienen culpabilidad o no".

Señaló que le parece "absurdo" que no se haya permitido el poder ir adelante con esto, "te argumentan cosas, que si estaba junto el dictamen, que si había que separarlo, que si las mayorías no alcanzaban, no sé, pero los votos y el PAN lo dijimos, tanto en la rueda de prensa previa como en la sesión, estábamos listos para acompañar cualquiera que fuera la decisión para ir adelante con el periodo extraordinario y poder permitir que se hiciera justicia en el país".

Posibles escenarios

Rementería explicó que puede ocurrir que se cite a un nuevo periodo extraordinario, tratando de corregir el dictamen, pero para eso faltan unas semanas, y una vez que empiece a funcionar el periodo ordinario el 01 de septiembre en la Nueva Cámara de Diputados, puedan llevar a cabo el juicio de desafuero y darle procedencia para retirarles el fuero a los diputados para que puedan ser juzgados.

"No se termina la posibilidad, tampoco el proceso, lo que sí es que se alarga el tiempo en el que puedan haber las definiciones, pareciera que las intenciones es llevarlo más allá, a septiembre, al final el asunto va a subsistir y tendrá que llevarse hasta su desahogo", destacó.

Aclaró que Saúl Huerta, al ya no tener fuero, no necesita hacer todo este procedimiento, ya que un juez podrá actuar de manera adecuada de inmediato, y no tiene que esperar a ningún proceso en la Cámara de Diputados, en el otro caso sí debe llevarse este proceso, el cual no se interrumpirá porque venga la nueva legislatura.

Finalmente, dijo que espera que se pueda lograr antes de que concluya la presente legislatura el próximo 31 de agosto, "todavía hay posibilidades porque no se desechó el dictamen, se hizo un diferimiento, sin especificar el tiempo",

Destapes en Morena

El coordinador del PAN en el Senado señaló que los destapes en Morena como el de Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, le parecen una verdadera imprudencia provocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Esto es una cortina de humo que siembra el presidente para dejar de hablar de los temas importantes, no ha llegado a la mitad de su mandato todavía y ya está hablando de una sucesión que revela un fracaso total de su gobierno", aseguró.

Refirió que no habla de los muertos por falta de medicamentos ni de los hospitales que no tienen condiciones para atender a las gentes, tampoco del fracaso económico, en donde hay una caída enorme no solo con la pandemia, desde antes ya se había revertido de algún crecimiento pequeño, tampoco habla de la criminalidad en el país, que está como nunca.

Añadió que tampoco habla de la falta de infraestructura en el sector energético, en donde ya se están viendo los apagones.

A pregunta expresa de si hay algún destape en el PAN, aseguró que no se ha hablado de ello.