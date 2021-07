Delgado advierte costo político por “obstaculizar” extraordinario para desafueros

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, convocó al Congreso a aprobar un periodo extraordinario para realizar los juicios de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, de lo contrario, advirtió, “quienes lo obstaculizan” deberán asumir el costo político.

“Que se hagan responsables quienes estén obstaculizando este periodo extraordinario, y que la gente lo sepa. Nosotros queremos que haya justicia, que no haya impunidad y finalmente el fuero implica que ellos enfrenten a la justicia y ellos tendrán que defenderse, si son culpables o inocentes ellos tendrán la oportunidad de defenderse, pero lo que no queremos es que se utilice el fuero para defenderse”, dijo este miércoles en entrevista.

A falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, la Comisión Permanente del Congreso pospuso el pasado martes la aprobación del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados que estaba previsto para el próximo viernes 16 de julio.

En este, los diputados iban a discutir y votar los dictámenes de la Sección Instructora que avalan los desafueros de Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a dos menores de edad, y de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento Ilícito; también, se discutiría la controversia sobre el fuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Al respecto, Delgado Carrillo señaló que la Sección Instructora ya hizo su trabajo y ahora es la Comisión Permanente la que tiene que llamar al periodo extraordinario, “y es ahí, pues, que evidentemente hay quienes están en contra de que esto se procese; nosotros estamos a favor y tenemos el ejemplo del diputado Charrez, diputado de Morena que fue desaforado porque estaba acusado de haber cometido un delito. Es decir, nosotros no protegemos a nadie y queremos que se acabe la impunidad”.

“El llamado sería a todos los partidos políticos a que nos dejen hacer este período extraordinario para que se complete este juicio de desafuero”, agregó.

Retó también a las oposición a que dé su voto a favor para que se pueda lograr la mayoría calificada en la Permanente para convocar a un periodo extraordinario.

“Nosotros no estamos en la simulación, nosotros queremos que se termine la impunidad y no importa si son aliados o son de Morena, que haya justicia. Si el presidente ya no tiene fuero ¿por qué lo va a tener un diputado? Aquí todos tenemos que hacernos responsables de los actos que se cometen”, señaló.