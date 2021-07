Cubanos en Xalapa protestan por "bloqueo" del presidente Miguel Díaz-Canel

Un grupo de cubanos que radica en Xalapa protestó en el centro de esta ciudad capital, en apoyo a sus connacionales, para exigir que cese la represión del presidente Miguel Díaz-Canel contra manifestantes en aquel país.

Los extranjeros se sumaron a las protestas que iniciaron el pasado domingo 11 de julio en la isla, para echar abajo la dictadura socialista, ante una severa crisis económica, humanitaria y social.

“No es el bloqueo, es la dictadura, no es el bloqueo, es la dictadura”, refutaron los cubanos, una y otra vez, con banderas de su nación en las manos.

Los inconformes se concentraron afuera de una cafetería del Centro Histórico de la capital del estado. Posteriormente, bloquearon, de manera intermitente, las calles Juan de la Luz Enríquez y Leandro Valle, a un costado de Palacio de Gobierno.

Somos cubanos y apoyamos a nuestros hermanos que se están muriendo en la calle. Representamos a los hermanos cubanos que se están muriendo, que se vayan a México

Los manifestantes indicaron que desde hace tres días no han podido comunicarse con sus familiares que se encuentran en Cuba, debido a la violencia que se ha desatado en la isla.

Cabe recordar que miles de cubanos salieron a las calles al grito de “libertad y abajo la dictadura”. Las protestas iniciaron en la ciudad de San Antonio de Los Baños y se extendieron a todo el país.

Esas personas exhibieron su hartazgo hacia el gobierno, tras el recrudecimiento de la crisis económica y de salud por la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19).

Se habla de que hay detenidos y posibles fallecidos, debido a los enfrentamientos entre fuerzas armadas y manifestantes; sin embargo, se desconocen las cifras reales.

De acuerdo con Norvis Águila Carrasco, originaria de aquel país, el pueblo cubano carece de medicamentos pese a la emergencia sanitaria por coronavirus.

“El pueblo no tiene medicamentos y no es por el bloqueo, es que Cuba no deja pasar medicinas y cuando llegan no las entregan al pueblo, se las llevan a los hospitales extranjeros para venderlas”.

Además, indicó que el gobierno cubano ha movilizado a las fuerzas armadas para impedir que los pobladores salgan a las calles a manifestar su inconformidad ante dichas anomalías.

“No los dejan manifestarse, apenas y ponen un pie afuera de sus casas, los golpean y los meten presos. Los cubanos se están convirtiendo en prisioneros dentro de sus propias casas. La Isla está siendo usada como una gran prisión de 11 millones de habitantes, de los cuales sólo dos millones han logrado escapar”, expresó la mujer cubana.

