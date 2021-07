Comunidad cubana del Valle de Toluca se solidariza con su pueblo con bailes y consignas

Ataviados con banderas y con pasos de baile, la comunidad cubana en el Valle de Toluca, salió a protestar pacíficamente para solidarizarse con el pueblo de la isla y a su vez arremeter contra el actual gobierno de Miguel Díaz-Canel que consideran es una “dictadura”.

La movilización tuvo como punto de encuentro el monumento a Los Niños Héroes sobre Paseo Colón en la capital mexiquense, después del mediodía. En el país se han tejido estas expresiones en los últimos días.

La crisis que impera actualmente en el país caribeño, hermanó a varias generaciones que radican desde hace 10 y 30 años en la entidad mexiquense, incluso unos ya nacieron aquí.

De las consignas “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura de Díaz-Canel y los Castro” y “Patria libre o morir”, la comunidad pasó a la algarabía con pasos de baile de salsa.

En una sola voz, condenaron que sus compatriotas carezcan de comida, salud y libertad, que se ha agravado por el manejo de la pandemia y la “dictadura” que ven representa. Por ello apoyan que la gente salga a las calle, pero condenan la represión.

Entre los manifestantes estuvo Neyra Céspedes Pérez, quien llegó a la entidad hace 12 años, como refugiada política al estar en contra del gobierno. Entre lágrimas, condena que fue encarcelada, vejada e incomunicada.

Hoy se siente libre y valora que tenga libertad de expresión, aunque le invade la nostalgia al recordar que dejó todo, entre su familia y patrimonio. Por ello, pide solidaridad al gobierno mexicano porque ve la necesidad de libertad al pueblo de la isla.

“Yo salí por problemas políticos, porque me detuvieron… me violaron, me golpearon, me hicieron maltrato psicológico, me hicieron de todo, me metieron en cinco rejas bajo tierra, no veía a nadie”, narró.

Francisco Gutiérrez Rodríguez dejó Cuba hace 30 años. Él formó parte del ejército rebelde y dejó la isla por el gobierno, hoy fustiga que Díaz-Canel no representa la revolución. Comparte que no le hace falta nada en México, donde encontró todo y sus hijos tienen carrera y títulos de posgrados.

Exigió que sus hermanos cubanos puedan elegir a sus autoridades, pues no lo han podido hacer desde hace más de 60 años. Además quieren una vida digna, comida y salud.

“Contundentemente lo que nosotros estamos exigiendo es que la dictadura de Cuba renuncie y se larguen todos y que dejen que el pueblo que sea quien elija”, declaró.

En el caso de Vanessa su madre es de Cuba. Ella pide que los jóvenes salgan a las calles para pedir por su libertad. Lamenta que a los niños se les corte la ilusión al no conocer los juguetes o dulces.

Ella lleva al país caribeño en las venas, por lo que llora y siente por lo que pasan sus abuelos y tía que no ve físicamente desde la pandemia, aunque están en comunicación.

“Que salgan los jóvenes y griten Patria y Vida, que luchen por su pueblo porque ya se acabó, no creo que esos jóvenes quieran vivir así todavía, todos tenemos sueños y todos estamos para hacerlos realidad”, declaró.

