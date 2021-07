Anuncian presupuesto de más de 720 mdp para proyectos culturales en Jalisco

La reactivación de eventos y proyectos culturales en Jalisco estarán sostenidos con un presupuesto de más de 720 millones de pesos para el 2022, retomando parte de la propuesta que se tenía previsto llevar a cabo previo a la pandemia y que además de las medidas restrictivas sanitarias, se vieron afectadas presupuestalmente luego de que al menos 200 millones de pesos se direccionaron para atender la pandemia de COVID-19.

Al dar a conocer el plan estatal de trabajo de la Secretaría de Cultura, Lourdes Ariadna González Pérez, titular de esta dependencia, dijo que uno de los principales retos será el descentralizar los proyectos y llevar al interior del Estado proyectos para todos los jaliscienses y destacó que actualmente la totalidad de las casas de la cultura ya están con puertas abiertas.

Enrique Alfaro Ramírez, mandatario estatal, destacó que para el 2023 se espera tener terminada la construcción del museo de la Barranca de Huentitán e inaugurarlo en el marco de los 200 años de la fundación de Jalisco.

"Va muy avanzado, no hemos dejado de trabajar; el tema de las oposiciones, no conozco ningún proyecto grande que no tenga algún tipo de oposición, se tratarán que atenderse los reclamos y los planteamientos de quien tenga algo que decir, pero el proyecto va avanzando muy bien y lo que buscamos es recuperar lo que se había perdido, no lastimar ni dañar nuestro capital ambiental y no dañar nuestra imagen urbana".