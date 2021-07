Ante resistencia a vacunación gobierno de Yucatán invita a ciudadanos a inmunizarse por medio de altavoces

Mérida, Yucatán, 14 de julio de 2021.- Los habitantes de Progreso, el puerto más grande e importante de Yucatán, ya no están acudiendo a los módulos a vacunarse contra el Covid-19, por lo que el Ayuntamiento tuvo que recurrir al perifoneo por toda la ciudad para exhortarlos a que se la administren y de esta manera evitar contagios.

Así lo dio a conocer el alcalde Julián Zacarías Curi, quien recalcó que para que pueda continuar la reactivación económica es importante que las y los pobladores reciban la dosis contra esa enfermedad.

“Tuve que sacar perifoneos por la ciudad porque la gente no está yendo a vacunarse, los que corresponden a su edad, y bueno, eso es parte de la reactivación económica y todos tienen que poner de su parte”, abundó.

El panista también lamentó que sigan habiendo fiestas en las casas de playa en donde se aglomera la gente y no se respetan las medidas sanitarias, como ocurrió el fin de semana en Chicxulub Puerto. En ese sentido, dijo que se puede entender la “euforia” de los jóvenes que no dimensionan el alcance de la enfermedad, pero que es no válido que sus padres permitan esta situación.

“Tenemos que ser responsables y maduros, respetar a la gente que no ha podido trabajar (por la pandemia). Tenemos que cerrar (establecimientos y playas) por culpa de la gente irresponsable”, criticó.

Zacarías Curi reconoció que el hecho de que las playas del Malecón de Progreso se tengan que cerrar los sábados y domingos en estas vacaciones afecta a prestadores de servicios -como los que rentan palapas, sombrillas o camastros-, pero se tratan de medidas sanitarias del Gobierno del Estado que hay que cumplir para evitar contagios.

“Gracias a Dios son sólo dos días, pero son de suma importancia para llevar economía a sus hogares, por eso seguiremos exhortando a la gente a que se cuide y que se vacunen los que no se han vacunado”, indicó.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal (SSY), Progreso es el cuarto municipio yucateco con más casos de Covid-19 en la actual contingencia, pues van mil 405 personas contagiadas.