Alfa González promete audiencias personales con los ciudadanos en Tlalpan

Alfa González, alcalde electa de Tlalpan, dio a conocer que la transición política en la zona está programada para el 1 de septiembre, cuando estaba previsto para el 15 de julio, lo cual le deja únicamente un mes para poder conocer cómo se encuentra la zona.

Aseguró que en la alcaldía hay dudas de adquisiciones opacas que deben ser regularizada. Aseguró que su gestión busca evitar con la polarización y buscar el diálogo para conciliar a favor de la gente.

Mencionó que Tlalpan es una zona que fue liderada por la jefa de Gobierno y que el reto para ambas es gobernar para la gente y mejorar la perspectiva para las personas de este lugar.

Pidió que Martí Batres no busque la confrontación, ya que su prioridad es la gente y no se enfrentará al gobierno de la capital para llevar a cabo su trabajo. No obstante, dijo que está en disposición de trabajar en colaboración con todos los niveles de gobierno.

"Estamos de acuerdo en que no va a volver la corrupción", dijo.

¿Qué hará en Tlalpan?

Agregó que la gente le dio su confianza en las urnas como parte de un voto de castigo en contra de Morena, quien, aseguró, no gobernó como se esperaba.

"Vamos a hacer bien las cosas, no tengo miedo; al contrario, vamos a estar más cerca de la gente", dijo.

Mencionó que la gente le ha comentado que se siente abandonada, por lo que desde el primer día trabajará sin importar si cuenta con el apoyo del Gobierno de la CDMX.

Aseguró que el mayor reto es la seguridad, debido a la poca capacidad de actividad que tienen en este sector. Dijo que se analizará lo que se puede hacer con los números que se dejarán en la alcaldía.

Dijo además que se buscará tener un contacto directo con los ciudadanos por medio de audiencias personales de 15 minutos en las que las personas podrán indicarle sus problemáticas y preocupaciones.