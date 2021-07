Romeo, niño con Síndrome de Down que fue discriminado, celebra su graduación en limusina | FOTOS

Hace unos días se dio a conocer la historia de Romeo, un niño con Síndrome de Down que fue discriminado al no ser invitado a su ceremonia de graduación del jardín de niños. Este martes, el pequeño de 6 años la celebró a lo grande a bordo de una limusina.

El pasado viernes, Valeria Elizóndo, madre de Romeo, denunció en Facebook la exclusión que sufrió su hijo por parte del jardin de niños Lucia A. de Fernández Aguirre, ubicado en Matamoros, Coahuila. Al respecto, el negocio 'El Sonidero de Torreón' organizó el evento 'Graduación de Romeo' y esto fue lo que pasó.

De acuerdo con una publicación realizada en las redes sociales, hoy, en punto de las 16:00 horas partió una limusina para recorger a Romeo a las 17:00 horas en el DIF Torreón. Posteriormente, a las 18:30 horas llegaron a la Torre Eiffel de Gómez Palacio para tomarse fotos con el graduado.

Regalos, una gran cantidad de niños, globos, una sesión de fotos en el vehículo de lujo, pastel y un show a cargo de los payasos 'Migajitas y Chispita Show' se hicieron presentes en la graduación de Romeo, quien en ningún momento dejó de sonreír.

Valeria Elizóndo indicó que ni la directora del jardín de niños ni la maestra de Romeo le avisaron que sí se llevaría a cabo la graduación pese a la pandemia de covid-19. El día de la ceremonia fue a comprar unas cosas para su trabajo y al pasar por la escuela se dio cuenta que había niños y padres de familia.

"Nunca me llegó un mensaje para invitarme a la graduación. Siempre estuve en contacto con la maestra y la directora con mensajes privados y nunca me avisaron. Días antes, cuatro o cinco días, les preguntés y me afirmaron que no habría nada", explicó la mamá del pequeño en redes sociales.