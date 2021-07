Olga Sánchez Cordero niega querer competir por la Presidencia en 2024

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se descartó este martes como presidenciable para las elecciones del 2024, y adelantó que se retirará de la vida pública y política al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde asistió al "Foro: Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación”, la funcionaria dijo “no veo perspectiva política para mí” al finalizar el sexenio del presidente.

“En mi caso particular tengo la fortuna de que el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación, y tenemos secretaria de gobernación para rato, pero cuando termine mi periodo yo quisiera retirarme, me quiero jubilar”, declaró.