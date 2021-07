Monreal pide a destapados que cuiden la ley; ya hay cargadas

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila pidió a los morenistas que aspiren a la candidatura presidencial en 2024 que cuiden la ley para evitar incurrir en responsabilidades jurídicas legales.

Tras el destape del canciller Marcelo Ebrard para la candidatura presidencial de 2024, el líder morenista aseguró en entrevista a medios que el funcionario tiene todo su derecho a promoverse, a hablar con dirigentes, a hablar con empresarios, a hablar con diputados o senadores, o funcionarios públicos en días que no son hábiles.

Yo tengo una opinión positiva de Marcelo. Para mí es el mejor funcionario, o de los mejores funcionarios que tiene el Presidente, y si el Presidente lo autorizó, pues adelante. Él es el jefe de él, el Presidente como Ejecutivo es el jefe de la Administración Pública Federal, y si él autoriza a sus secretarios hacer este tipo de actos, está bien, nada más que cuiden la ley

Monreal aseguró que no va a anticipar ningún acto de campaña o precampaña, incluso bromeó "imagínese que yo ande por los pueblos promoviéndome cuando aquí está la olla hirviendo".

No voy a precipitarme, aunque ya dije que, llegado el momento, estaré puntual a la cita con la historia y que ya he decidido, una vez que el Partido señale las reglas para participar políticamente, electoralmente, internamente, entonces me sujetaré a las reglas y participaré", reiteró.

Señaló que incluso en Morena ya hay cargadas en reuniones, pero afirmó que eso genera un vacío y provoca debilidad institucional y quizás hasta división entre los grupos de seguidores.

"No, no me gusta, quizá sea de los clásicos yo, y quizá sea de los antiguos en este proceso. Pero respeto lo que se está haciendo", indicó.

dhfm