Muchas veces la vida ocurre como en la literatura, las personas así como las historias, transcurren por los mismos caminos, como dirían los clásicos: “no hay nada nuevo bajo el sol”. Muchas veces (también), la suerte ya está echada, pero la mayor parte de las veces NO; lo que me lleva a citar un breve cuento del autor Augusto Monterroso (hondureño, nacionalizado guatemalteco y exiliado en México, -1921-2003-); el cuento es muy breve, se llama EL RAYO QUE CAYÓ DOS VECES EN EL MISMO SITIO.

Cito: “Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho”. Y por qué tanto cuento, pues para explicarles el cuento del sargazo que nos atañe tanto en Playa del Carmen y en todo Quintana Roo.

En mi calidad de Presidenta Municipal de Solidaridad, en días pasados, aprobé un acuerdo que permitirá designar mayores recursos recaudados por la Zona Federal Marítimo Terrestre, a fin de reforzar las labores de recolección del sargazo y limpieza de playas. En términos cotidianos, puedo decir que con esta determinación se aumento del 5% al combate al sargazo del 25% que se destinaba para este fin; con este recurso adicional, se incrementará a un 30% este ingreso que se capta por concepto de atención a la Zona Federal Marítima Terrestre de parte de la federación; y ¿cómo verán los ciudadanos y las ciudadanas de Solidaridad beneficios en esto? pues con este incremento se contratará más mano de obra para retirar el alga de la zona de playas, así como para adquirir nueva maquinaria para su respectiva recolecta y traslado a su disposición final donde será llevado para que no contamine la zona costera. Más acciones y menos cuento.

En el relato de Monterroso, ese rayo es el sargazo, que ya causó un daño tremendo en nuestra economía peninsular, no debemos cometer el mismo error, debemos ser frontales contra los problemas y no dejar que nos causen de nuevo daño, tomar las determinaciones necesarias es lo que nos diferencia o nos hace cómplices.

Hablando de cómplices, les cuento sobre algunas acciones de cuento. El Gobierno Estatal encabezado por el ejecutivo Carlos Joaquín, anunció en días pasados (específicamente el 08 de julio 2021), que las acciones más ESPECTACULARES y definitivas para atacar el sargazo serán “vigilar” y dar “reportes” semanales del avance del sargazo en la zona, dichas acciones tienen el objetivo de mantener informada a la sociedad quintanarroense de las acciones y avances que se realizan; una vez más, vemos a estas autoridades dormidas, esperando que el rayo que ya cayó, cause el mismo o más daño que el anterior, pero eso sí, con reportes semanales del avance de esta tragedia. Más cuento y menos acciones.

Cabe señalar, que estas autoridades vigilantes, el cinco de julio, desinstalaron las barreras contra el sargazo que se tenían en Playa del Carmen y Tulum, argumentando que debido al temporal que ha estado impactando y que por sus efectos de viento y oleaje podía dañar las barreras y provocar retrasos en su instalación, retraso que no ve final. Estas autoridades nos dejan solos y tenemos que ver solos y solas por nuestra economía, que en Solidaridad el turismo representa el 80% de la economía; con sargazo la economía se ve afectada.

El sargazo, como el rayo del que nos cuenta Monterroso en su relato, son fenómenos naturales que como cualquier otro fenómeno es imposible DETENER, pero es posible y es nuestra obligación PREVER y estar preparados, defender con acciones como las que en Solidaridad estamos tomando para mitigar el impacto y defender las actividades económicas del Estado, del Municipio y si lo vemos bien, como parte de la economía de México, algo que ni en sueños puede ver el ejecutivo estatal.

“Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho”. Hagamos que ese fenómeno natural que es el sargazo, se deprima por no poder afectarnos y estar preparados. Debemos ser más fuertes y afrontar con inteligencia y valentía (a pesar del músculo estatal). No seamos cómplices de nuestra propia tragedia.

