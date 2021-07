Comisión Permanente aplaza desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso aplazó, sin fecha fija, la aprobación de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados en el que se desahogarían los desafueros de los diputados federales Mauricio Toledo (PT) y Saúl Huerta (Morena).

El senador Eduardo Ramírez (Morena) usó su facultad como presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para retirar de la orden del día el dictamen en el que se avalaba el periodo extraordinario el 16 de julio, con lo cual se aplazó el debate sobre desafuero de Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y Huerta, señalado de violación a un menor de edad.

El retiro del punto generó un intenso debate en el Pleno de la Comisión Permanente en sesión presencial, incluso hubo división entre la bancada de Morena, ya que los legisladores exigían que se llevara a cabo un periodo extraordinario para desahogar el desafuero de ambos diputados federales.

La senadora Xóchitl Gálvez sacó una pancarta en la que decía: fuera el fuero, para presionar a que se avalara el periodo extraordinario.

“El PAN no quiere ser cómplice de dos personas, una señalada de enriquecimiento ilícito y la otra por pederastia. Mal haríamos en ser alcahuetes, y no podemos permitir que hoy no se aborde este tema”, expresó la senadora Gálvez.