Afianza estructura de gobierno: Sheinbaum hace cambios en el gabinete

Claudia Sheinbaum realizó ajustes en su gabinete y en el equipo que la acompaña, para fortalecer la estructura de la Jefatura de Gobierno.

Nombró a Martí Batres como secretario de Gobierno, en lugar de Alfonso Suárez del Real, quien será jefe de la Oficina de la CDMX.

Carlos Augusto Morales se desempeñará como secretario particular de la mandataria capitalina, en sustitución de Iliana Villalobos; Sebastián Ramírez será el nuevo coordinador de Comunicación Social del GCDMX, y Luis Ruiz Hernández, el subsecretario de Transporte en la Secretaría de Movilidad, en sustitución de Brando Flores Pérez.

Sheinbaum expuso que los cambios se dan para robustecer su gobierno de cara a los tres años restantes que le quedan al frente de la administración capitalina.

“Esto será a partir del próximo 15, es decir, del jueves que ya entren en funciones en cada una de sus áreas los servidores públicos, y en realidad se fortalece el trabajo que se venían haciendo, y también se fortalecen los proyectos prioritarios de la ciudad.

“Sebastián Ramírez tiene la tarea fundamental de seguir promoviendo la difusión y la comunicación con la ciudadanía, y Martí Batres también: fortalecer el trabajo que se hace a través de Secretaría de Gobierno, la tarea fundamental de seguir promoviendo la difusión y la comunicación con la ciudadanía” .

Por su parte, Batres Guadarrama, quien hoy martes, al término de la sesión del Senado, pedirá licencia para ocupar su nuevo cargo, expuso que habrá apertura con todos los nuevos alcaldes, incluidos los de oposición, con quienes tendrá una relación política de respeto.

“Vamos a establecer una relación institucional y sobre las bases de las orientaciones que nos dé la jefa de Gobierno, dialogaremos con todos los alcaldes.

“Estaremos atentos al proceso de transición y no creo que tengamos ningún problema. Cada alcalde tiene sus ideas políticas definidas, cada uno de los alcaldes y de las alcaldesas que entrará en funciones ha sido elegido por el pueblo de México en un marco de pluralidad”, comentó.

Cuestionado sobre si llega al gobierno para operar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, aclaró que su labor será atender las necesidades de la ciudad y seguir las indicaciones de la jefa de Gobierno.

“Mi labor está muy clara, escrita en la ley, y voy a trabajar en ese marco cumpliendo las tareas que me asigne la jefa de de Gobierno. Nuestras tareas tienen que ver con las con la gobernabilidad de la capital y con las relaciones con el conjunto de actores de la Ciudad de México”, aseveró.

NO, POR AHORA

Más tarde, en el programa A la una, con Salvador García Soto, descartó por el momento estar interesado por la candidatura a la Jefatura de Gobierno para 2024.

“No me meto en especulaciones ni hago futurismos; tengo trabajo y me voy a concentrar en él, y no me voy a distraer en otras cosas”, atajó.

Después, en entrevista con Adriana Delgado en El Heraldo Radio, Batres detalló que su agenda de trabajo se sustentará en la información precisa “que nos entreguen las áreas de gobierno”.

Por Almaquio García

DZA