Sin extraordinario, desafuero de Toledo se llevaría a la siguiente legislatura, señala Pablo Gómez

El diputado Pablo Gómez, dijo que el proceso desafuero del legislador del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, se "destrabó" debido a que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados se volvió a reunir y a votar como la ley manda, y que de no haber un periodo extraordinario para analizar el tema, se llevaría a la siguiente legislatura, ya que el dictamen ya se presentó y debe cumplirse con lo que establece la ley.

"La sección instructora mandó a la presidenta de la Cámara una comunicación diciendo que el dictamen había sido aprobado, pero hubo una cierta confusión porque la diputada Claudia Pastor afirmó que ella en realidad no había votado a favor sino que se había abstenido, entonces hubo el problema de que para la presidenta de la Cámara no había tres votos a favor como lo señala la ley orgánica del Congreso, sino solamente dos, y me regresó el expediente", explicó en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.