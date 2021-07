Rechaza gobernador de Jalisco uso de violencia en manifestaciones

La libre manifestación de las ideas y protestas son permitidas en Jalisco, no así la violencia como la que realizaron un grupo de mujeres que se manifestaron el viernes pasado en las instalaciones de la Secretaría de Educación (SEJ) quienes exigían que se avanzará en las investigaciones de un presunto caso de abuso sexual entre alumnos en una escuela de Zapopan.

Este caso, del cual ya se cuenta con una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía estatal, la SEJ dio cuenta que el Organo Interno de Control (OIC) actuó en consecuencia contra cuatro servidores públicos por la omisión en estos hechos, el pasado 10 de junio.

Derivado de la manifestación, el grupo Ateneas de la policía del Estado, detuvo a un grupo de 10 mujeres -entre ellas dos menores de edad-, quienes enfrentan en libertad el proceso por los cargos de pandillerismo y daño de las cosas.

Sobre estos hechos, Enrique Alfaro, expuso que ante los casos de violencia que ya se viven en la entidad, no es posible ser omisos ante, lo que calificó como "actos de violencia injustificados", en referencia a la pinta en las inmediaciones del edificio de la SEJ ubicado en la Avenida Alcalde y los vidrios rotos de las puertas y ventanas.

"No creo que sea necesario volver a explicar que eso no fue una propuesta, sino que fueron actos de violencia, en Jalisco respetamos el libre derecho a la manifestación de las ideas, pero rechazamos categóricamente el uso de la violencia, esa no es la forma y creo que hablo por la enorme mayoría de los jaliscienses".

Añadió que respeta a los grupos de mujeres que exigen el respeto de sus derechos y que se esclarezcan casos de abuso o violencia, pero que estas acciones, en donde no hubo un planteamiento o petición por parte de las manifestantes para ser atendidas por las autoridades, en este caso, de la Secretaría de Educación, descalificó las acciones directas en contra del inmueble en donde se puso en riesgo la integridad de servidores públicos, incluidas mujeres.