Nuevo León asegura que ya está listo para el regreso a clases presenciales

Las autoridades estatales de Nuevo León aseguraron estar listos para el regreso a clases presenciales el próximo ciclo programado para el 30 de agosto, tanto con presupuesto como con un plan completo, siempre y cuando se cumplan las condiciones para hacerlo.



Tras protestas por parte de padres de familia de organizaciones como Abre mi Escuela y la Asociación Neolonesa de Padres de Familia, tanto el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, como la Secretaría de Educación, María de los Ángeles Errisuriz y el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón coincidieron en que se podrá tener clases presenciales si los indicadores del semáforo epidemiológico ubican a la entidad en color verde.



Fue de la O Cavazos quien atendió a los protestantes en las afueras del Congreso del Estado, recordándoles que no será hasta agosto 30 cuando se regrese de forma presencial a las aulas, por lo que les pidió mantener medidas para ayudar a bajar los indicadores y que se permita este retorno.



El Gobernador por su parte, subió a sus redes sociales un comentario, asegurando que será a mediados del mes de agosto cuando se tome finalmente la decisión de si se puede o no regresar a los menores a las aulas, aunque advirtió que esto no será “de porrazo”; es decir, se hará de forma paulatina, ordenada e híbrida.



Además de que aseguró que se cuenta con presupuesto para recuperar las escuelas que no se encuentren en condiciones óptimas.



Y finalmente, en rueda de prensa, la Secretaria de Educación adelantó que se encuentran “listos” para iniciar clases en la fecha programada, tras trabajar en capacitación y actualización permanente con el personal educativo que además incluye las prácticas y protocolos de salud.



Cabe señalar que hasta el momento 37 colegios han solicitado iniciar las clases de forma presencial y recibieron la aprobación por parte de la autoridad estatal.

alg