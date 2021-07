Con protesta en oficinas de FGR de Tampico ex empleados de Bienestar exigen renuncia de subdelegada

Cerca de 30 ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social federal, con sede en Tampico, acusaron públicamente a la subdelegada de Programas Federales del Sur de Tamaulipas, Elizabeth Cruz Hernández, por haber cometido y solapado presuntos actos de corrupción dentro de la dependencia, por tanto exigieron su renuncia, así lo manifestó el ex servidor de la Nación, Carlos Piña Tamez.

Agregó que entre las irregularidades estarían el inscribir a su hija Jhovanelly Pérez Cruz en el programa de 'Jóvenes Construyendo el Futuro', justo cuando era estudiante en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de colocarla de 'promotora UBA', con sueldo sin presentarse a las oficinas.

En este contexto, dijo que así como la hija de la subdelegada federal su sobrina Esther Pérez Cruz, también está señalada como 'aviadora' de la dependencia federal por instrucciones de ella, pues jamás se ha presentado a trabajar, por lo tanto los ex empleados ven todo esto como una completa falta de ética, es así que pidieron la intervención del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Argumentó que el delegado del Gobierno de México en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal no ha permitido que les entreguen estas pruebas, no ha contestado llamadas de los quejosos y al parecer está protegiendo a la funcionaria federal de las irregularidades que comete, como la de autorizar el cobro salarial de ex empleados, que fueron separados de sus funciones, pero que ahora son requeridos por la Secretaría de Hacienda por el no pago de impuestos.

"Por ahí tengo una compañera que fue 'promotora UBA', la señorita Jhovanelly nunca se ha presentado a trabajar y estuvo cobrando, aquí está (muestra copias de un contrato), firmado por José Ramón Gómez Leal, el delegado estatal, fue promotora UBA en el 2020, a finales de 2020, a parte estuvo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro mientras estaba estudiando en la UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas), y ese programa es para jóvenes que no estudian y no trabajan", precisó.

"Ese fue uno de los principales problemas que tuvimos con ella cuando estábamos en Bienestar, porque también tiene a su sobrina Esther Pérez, y una muchachita que es intocable, no la conocemos, sólo va y firma, y cobra cada 15 días, por todo esto pedimos la destitución de ella", completó.

Como se apunta, entre los manifestantes que se apostaron en el exterior de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Tampico, con pancartas en mano y con gritos donde exigían el cese de la funcionaria federal de dicho cargo, se encontraba también Raúl de Jesús Robledo de León, quien en el poco tiempo que estuvo laborando como promotor, cerca de dos meses, fue maltratado por la subdelegada Elizabeth Cruz Hernández, y optó por renunciar debido a que estaba estudiando la universidad, pues no quiso más problemas por esta causa con la responsable de los programas federales en Tampico.