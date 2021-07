Claudia Sheinbaum invita a participar en la Consulta Popular

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aprovechó la inauguración de la Línea 1 del Cablebús para promocionar la consulta popular que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Antes de terminar su discurso, Sheinbaum Pardo llamó a participar en este ejercicio que se realizará el uno de agosto y defendió al jefe del ejecutivo.

“Aprovecho un minuto para decirles que no se olviden que el 1 de agosto hay una consulta popular, la primera en México, ¿para qué es esa consulta? Para que digamos si queremos que se juzgue o no a los expresidentes, pero lo más importante es que es la primera consulta popular. Hay quienes dicen que López Obrador no es un Presidente demócrata; imagínense, impulsó la primera consulta popular en la historia de México”, expuso.