Cero Desabasto mapea el problema de falta de medicinas en 2021

El colectivo de carácter civil Cero Desabasto difundió un diagnóstico sobre el problema del desabasto de medicinas que padecen los hospitales públicos del sector salud durante el primer cuatrimestre de 2021; vale la pena resaltar que este es el quinto ejercicio durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inició su política de compras consolidadas de medicinas a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOP) en agosto de 2020.

El reporte de Cero Desabasto muestra que hasta abril de 2021 se han documentado más de 4 mil 500 reportes derivados de la falta de medicamentos en hospitales públicos de todo México. En el último reporte de este año (abril 2021), se tienen registros de 773 reportes por falta de insumos médicos o medicamentos para tratar alguna enfermedad que aqueja a los mexicanos.

Del total de 32 entidades federativas, el estudio abarcó a 30 de ellas, posicionando a la Ciudad de México en el primer sitio de quejas con cerca del 31 % de ellas, le sigue Jalisco con el 10 % y finalmente Chihuahua y el Estado de México con el 9 % de quejas por desabasto, cabe resaltar que Jalisco y Chihuahua no están adheridos al plan de salud operado por el Instituto de salud para el Bienestar (Insabi).

En cuanto a instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social se mantiene a la cabeza como la dependencia federal con mayor número de reportes por desabasto (43 %), le sigue el Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el 28 %, después aparecen los hospitales atendidos por el Insabi con 21 % de reportes y el restante 10 % está repartido entre los hospitales de alta especialidad, otros subsistemas de salud e Institutos Nacionales de Salud.

¿Qué enfermedades resienten más el desabasto?

De acuerdo con el reporte, la diabetes toma la primera posición como la patología con más reportes, uno de cada cinco es por falta de medicamentos para el control de esta enfermedad. Le siguen pacientes con cáncer (16%) y enfermedades reumatológicas (por ejemplo, lupus o artritis) con el 10% de los casos, además de hipertensión, salud mental, insuficiencia renal, epilepsia, esclerosis múltiple, VIH y EPOC.

Las causas por las que la mayoría de personas que levantaron reportes creen que no han podido ser surtidos los medicamentos, es la corrupción, 3 de cada 10 personas consideró que hubo corrupción en su caso. En el reporte también se admite que el desabasto es un problema que no es de este sexenio solamente, lleva varios años y afecta principalmente a los pacientes más desfavorecidos.

Durante los meses más fuertes de la pandemia —cuatrimestre enero-abril 2020—, se observó un mayor número de pacientes que consideraron prácticas de corrupción en su proceso de surtimiento (42%), lo cual pudo estar relacionado con la baja de atenciones en salud y la reconversión de unidades de salud en centros de atención covid-19, es interesante que el estudio no contempló el periodo comprendido entre los meses de noviembre y febrero de 2021, donde la segunda ola fue todavía más fuerte que los contagios de 2020.

Dichos argumentos se pueden sostener con la caída en el porcentaje de recetas surtidas en las instituciones de salud, por ejemplo en el IMSS decayó de 98 % al 92, lo que se tradujo en cerca de 16 millones de recetas no suministradas y que fueron un calvario para quienes no obtuvieron sus tratamientos y desde luego con esa falta de soluciones, se incentivó el mercado negro de medicinas y el encarecimiento de las mismas.

Distribución de los reporte por desabasto

La ciudad de México como decíamos ocupa el primer lugar de la lista del primer cuatrimestre de 2021 con 31% del total de casos reportados, seguido por el estado de Jalisco con 10% de registros, después el Estado de México y Chihuahua con el 9% de los reportes en ambos casos, como habíamos dicho, en los casos de Chihuahua y Jalisco ambos estados no se han integrado al Insabi y por lo tanto tienen la facultad de adquirir sus medicamentos por su cuenta.

Estos cuatro estados son los que se mantienen en el punto más alto de la escala y comprenden el 60% del total de casos de desabasto reportados en la plataforma de enero a abril de 2021. Después se encuentra un mayor número de incidencias en estados del norte del país como Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Por el contrario, los estados con menos reportes son Guerrero, Colima y Chiapas con menos del 1% cada uno. Esto no significa que no haya casos de desabasto, sino que probablemente la iniciativa no se extendió hasta esos estados de la república, como es el caso de la falta de reportes en Tabasco y Tlaxcala.