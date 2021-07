Buscará gobernador de Querétaro la presidencia nacional del PAN

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció su interés por contender por la dirigencia nacional del PAN y se pronunció por buscar a todos los militantes para hacer un análisis muy profundo sobre los resultados electorales, así como la necesidad de abrir el padrón, porque “somos ya tristemente un partido pequeñitito”.

Agregó que “como dicen en mi rancho, ando tanteando el terreno, sí me están buscando algunos compañeros, yo estoy buscando por mi lado otros compañeros y voy a hacer un análisis de si lo busco o no lo busco”. En caso de decidirse por buscar la presidencia del Partido Acción Nacional, se comprometió a hacerlo los fines de semana sin descuidar al estado.

En entrevista, dijo que tras los resultados electorales es necesario “hacer un análisis profundo, muy serio”, para que se hable con total apertura como el partido democrático que es, porque “somos ya tristemente un partido pequeñitito, que es otra de las reflexiones que hay que llevar a la mesa”, porque tiene 271 mil miembros activos en México.

“No se han abierto afiliaciones, se abrieron a conveniencia poquitos espacios y la segunda, que afectó muchísimo al número de militantes, es que se tenía que refrenar la militancia cada número de año y otra vez las entrevistas y tristemente mucha gente ya no fue al refrendo. Tienen secuestrado el padrón, esa es una y la segunda es que no han hecho una apertura, dicen que somos un partido ciudadano, debería estar la apertura de cualquier ciudadano que quiera integrarse sin ninguna dificultad a ser miembro activo del PAN, con sus filtros evidentemente, pero no con un examen que nadie va a pasar”, consideró Domínguez Servién.

El gobernador concluirá su mandato en septiembre próximo y debería presentar su último informe de gobierno a finales de este mes. Sin embargo, para respetar la consulta sobre el juicio a los expresidentes, envió una iniciativa a la Legislatura Local para rendir su informe el 15 de agosto.

Demandó el desistimiento contra mujeres manifestantes

Francisco Domínguez anunció que pedirá al municipio de Querétaro el desistimiento total de la denuncia contra las mujeres que participaron en las movilizaciones del #8M el pasado 8 de marzo, tras darse a conocer que se giraron órdenes de aprehensión contra 5 de ellas por daños a la zona de monumentos y al patrimonio del estado.

Reiteró su compromiso de no acusar, perseguir ni aprehender a las mujeres, ni siquiera a las que se identificó que participaron en el incendio en las instalaciones de la Fiscalía o que grafitearon los arcos porque “es un movimiento que hay que respetar. Algo pasó y hay que terminarlo rápidamente, hay que respetar estos movimientos, nos gusten o no nos gusten”.

Por: Patricia López Núñez

dhfm