Abuelitos celebran bailando en el Zócalo que volverán a sus trabajos como empacadores

Bailando al ritmo del cha cha cha y rock and roll, los empacadores voluntarios adultos mayores, acudieron a Palacio Nacional a agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a diversos funcionarios, su intervención para que la empresa Walmart les regresara sus trabajos.

Señalaron que esto les devuelve la confianza y la esperanza para poder cumplir con sus necesidades de medicinas y pago de la renta de sus viviendas.



Gloria Ramírez de 63 años de edad, señaló estar contenta por esta decisión y espera que pronto se tenga el Semáforo Epidemiológico verde en la CDMX, para que ya tenga recurso para cubrir sus necesidades.

Luis Hernández, quien perdió a su esposa en esta época de pandemia, confía en que pronto se firme el acuerdo con el INAPAM que les garantice el regreso a sus labores como empacadores voluntarios.

Expuso que han sido tiempos difíciles por lo que requiere de recursos económicos para pagar su departamento que le dieron en el INVI, en donde ya le dijeron que si no paga va a tener que dejarlo.

"No me alcanza para comer, pagar la letra de la casa que ya me la quieren quitar porque no he pagado, me dieron de plazo hasta noviembre y no hay manera de salir adelante”, comentó.