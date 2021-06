Salud mental de las personas de la comunidad LGBTQ+, en riesgo por la pandemia

Debido a la pandemia, el aislamiento social y el deber permanecer en las casas representó una normativa mundial para afrontar la pandemia del COVID-19, para las personas que forman parte de la diversidad sexual representó tener que convivir con familiares que no las aceptan o que menosprecian lo cual implica un importante riesgo en su salud mental.

"Muchas personas de la diversidad sexual se tuvieron que quedar en casa con personas de su familia que en muchas ocasiones no respetan su diversidad, no la consideran como algo valioso, no respetan el uso de sus pronombres, estar en casa y estar en un contexto en donde no eres reconocido como una persona valiosa es agobiante y frustrante y puede generar un montón de situaciones de riesgo para la salud mental para las personas de la diversidad sexual", explicó Andrés Treviño, director de diversidad sexual en Jalisco.

Ante esta situación y lo complejo que fue el afrontar el 2020 para los miembros de esta comunidad, destacaron que es importante también reflexionar sobre los avances en el respeto de sus derechos.

Jalisco cuenta con una plataforma en donde de manera anónima se pueden reportar casos de violencia por parte de personas de esta comunidad y se puede acceder a través de visible.lgbt/Jalisco en donde se puede consultar los índices de violencia, aunque aún hay mucho temor por parte de la comunidad por temor de "salir del closet", y durante el segundo semestre del año se acercarán a las nuevas administraciones municipales para buscar avanzar en la política pública en materia de combate de violencia y discriminación a los miembros de la comunidad LGBTQ+.

La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, señaló que es importante valorar y reconocer las diferencias y visibilizar lo importante de vivir en comunidad y aprender de las diferencias que enriquecen y nos hacen una mejor persona y destacó que es relevante realizar actividades culturales que inviten a la reflexión a toda la población jalisciense.

Durante el mes de junio se tienen programados diversos conversatorios con temas que abordarán desde los problemas que afronta la comunidad en el ámbito laboral, hasta el acompañamiento positivo de familiares y amigos en los procesos de transición de género, en donde se hablará de los apoyos, redes de solidaridad así como las trabas y complicaciones en el sistema de salud, educativo y social en general para reflexionar sobre estos temas.

Jalisco festejará el Mes del Orgullo con diversas actividades

En el marco del mes de junio, mes del orgullo Gay, en donde se busca visibilizar los pendientes para el pleno reconocimiento de los derechos de las personas diversas, y en el Gobierno de Jalisco se presentó un programa de actividades entre ellas, marchas y eventos culturales, se llevarán a cabo en la entidad.

En el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), se presentará la exposición "Banquetera únete", en donde cinco artistas participan con proyectos que destacan la elaboración de cinco carteles que se distribuirán en la ciudad y que contienen información de asociaciones en donde se puede ofrecer información sobre la diversidad sexual y reflexiones de los propios artistas sobre la condición y salud de las personas de la comunidad LGBTQ+.

De manera virtual se pueden seguir las charlas que también se llevarán a cabo en el MAZ cada jueves a partir de las 17:00 horas o bien acudir a las instalaciones de este espacio.

El 16 de junio, el Sistema Jalisciense de Radio y televisión presentará una serie denominada Latentes, que es una serie documental que consta de 12 capítulos y habla de la vida presente de la diversidad sexual en Guadalajara.

El 12 de junio, se llevará a cabo la Rodada para la Igualdad que partirá de los Arcos de Guadalajara a las 19:00 horas.

La Secretaría de Cultura tendrá un Festival Andrógina del 19 de junio al 02 de julio, en el Cultural Cabañas con ciclo de cine, charlas y exposiciones, el programa completo se puede consultar en las redes oficiales de la dependencia.





El 27 de junio en Arandas, 28 de junio en Lagos de Moreno, el 30 de junio en Mezcala y el 02 de julio en Puerto Vallarta, se proyectará el documental Flores de la Noche, que fue grabado en Mezcala con cuatro personajes que exploran sus sexualidad y buscan cómo expresarse.

Adicionalmente y fuera del programa del Gobierno de Jalisco, se tienen programada la Marcha del Orgullo Guadalajara 2021, que se llevará a cabo el sábado 12 de junio a las 15 horas en la Glorieta Minerva, en donde participarán familias con personas desaparecidas serán quienes corten el listón de inicio junto con la asociación destacada de este año Instituto Autónomo de Occidente A.C. asociación que recibirá un reconocimiento por su labor y sobre todo por la elaboración Guía de Buenas Prácticas que realizaron para el resguardo de actas de la población trans en el ITEI.

Por qué se conmemora el Mes del Orgullo

El Mes del Orgullo se celebra en conmemoración del 28 de junio, cuando en 1969 en un bar se llevaron a cabo enfrentamientos entre las personas que estaban ahí, se reprimió por parte de los policías de Nueva York.

En Jalisco desde 1982 existe un movimiento social articulado que lucha por construir una sociedad de iguales donde nadie sea detenido, oprimido o marginado por su orientación sexual o su identidad de género.

