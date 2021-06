Migrantes circulan en Tapachula sin cubrebocas

A poco más de un año de que se origino la pandemia, y que aún el estado, continua en semáforo de color verde, personas migrantes extracontinentales continúan transitando por las calles, espacios públicos y algunos comercios sin hacer caso al uso de cubrebocas.

Está situación, afecta de manera directa a comerciantes del centro, y para quienes realizan sus copras, ya que no hay ninguna autoridad de migración que los invite a ser uso de cubrebocas.

En entrevista con algunos comerciantes del centro, añadieron que sus clientes la mayoría se inquieta cuando las personas migrantes no respetan las medidas de salud.

“Nos afecta porque la verdad, todas las medidas de salud o sanidad no son tomadas en cuenta, porque son las únicas personas que no portan cubrebocas, no se ponen gel antibacterial, y eso nos pega directamente en las ventas porque la gente ya no quiere comprar, tiene miedo de comprar por contagiarse” argumentó, Jorge Mendoza, locatario.

Al finalizar, pidieron que las autoridades migrantes competentes deben crear campañas de salud para fomentarles la cultura del cuidado de la salud.

Por: Guadalupe Madrid

GDM