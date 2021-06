Incrementar vacunación depende de abastecimiento de laboratorios: Américo Villarreal

El incremento en el ritmo de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus depende del surtimiento que hagan las farmacéuticas, indicó el senador Américo Villarreal Anaya, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República.

Hizo hincapié en habido ya días en los cuales se han logrado aplicar hasta un millón de dosis de vacuna diariamente en el país, pero el problema estriba en que ante la demanda mundial las laboratorios fabricantes no tienen capacidad para surtir los pedidos y es necesario esperar haya disponibilidad.

Pese a ello México es el noveno país, entre 200, que más vacunas aplicado. Con la previsión que tuvo de adquirir 250 millones de dosis de vacunas se asegura que todos los ciudadanos podrán contar con el esquema de vacunación completo.

Así reiteró que en la medida en la cual las empresas farmacéuticas incrementen su producción de dosis, atiendan los pedidos es que será posible incrementar el ritmo de vacunación.

El senador Américo Villarreal Anaya (Morena) insistió en que México logro alcanzar ya el nivel de vacunación de Estados Unidos de un millón diario de dosis.

Por otra parte, descartó exista un rechazo de los ciudadanos a recibir la vacuna Astra Zeneca e insistió en que hasta ahora no está científicamente probado que se ha la vacuna la causante de los coágulos sanguíneos. En una aplicación de 40 millones de personas hay personas que fallecen de accidentes cardio-vasculares, insuficiencia renal, o infarto al miocardio, pero ahora no se ha podido establecer que ello tenga una relación con la vacuna, puntualizo.

En ese sentido, comentó que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador así como el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibieron la dosis de Astra Zeneca lo cual es muestra de confianza en esa vacuna y que en México, en las personas que la han recibido no ha tenido reacciones negativas.

Por: José A. Hernández

