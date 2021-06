Ganadores virtuales de Va por México aseguran que habrá "gobierno para todos" en CDMX

Los virtuales ganadores a las alcaldías por la coalición “Va por México”, conformada por el PAN, PRI y PRD, aseguraron que sin distinción de partido político ni colores gobernarán para mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus demarcaciones.

En una mesa con Adela Micha, para Heraldo Media Group, afirmaron que “le abren las puertas a toda la ciudadanía para que formen parte de esta alianza, y también a todos los actores políticos que existen en la capital”, pues lo que menos buscan es polarizar.

Margarita Saldaña, virtual ganadora por la alcaldía Azcapotzalco, añadió que al caminar las calles se nota un disgusto general por parte de la ciudadanía, y es que apuntó el actual gobierno evitó escuchar las demandas.

Descartó que la elaboración de una campaña sucia contra el partido en el poder, y mucho menos un ataque de los medios de comunicación.

“Nosotros vamos a gobernar para todos, para nosotros no hay fifís, para nosotros es la gente, la que votó por nosotros, la que no lo hizo por nosotros, y la que no salió a votar porque está decepcionada y no le interesa”, apuntó.

Por su parte, Lía Limón, virtual ganadora por la alcaldía Álvaro Obregón, dijo que fue difícil el triunfo en esta zona y es que sostuvo que hubo agresiones físicas y verbales a su equipo, además de eliminación de propaganda.

Agradeció el apoyo de la gente que salió a votar sin miedo y con libertad, y es que “es un grito desesperado ante malos gobiernos”.

Añadió que tendrán el compromiso de hacer las cosas bien y no van a decepcionar a los habitantes.

Santiago Taboada, virtual alcalde por Benito Juárez, aseguró que la alianza de los partidos de oposición llegó para quedarse y es que dijo que no se pueden ver estos triunfos como un tema de ricos y pobres.

En tanto, Giovanni Gutiérrez, ganador en Coyoacán, dijo que hubo un abandono de las autoridades locales, y afirmó que trabajarán de manera distinta para lograr ser de vanguardia.

Adrián Rubalcava, virtual alcalde por Cuajimalpa, recordó que desde el 2000 no habían logrado tantos triunfos en la capital y dijo que es el resultado de “sumar coincidencias”.

Luis Gerardo Quijano, virtual ganador en la alcaldía Magdalena Contreras, refirió que el lema de “divide y vencerás” no les funciono a los morenistas, por lo que se debe pasar a la etapa de la “reconciliación”.

Alfa González, ganadora en Tlalpan, expresó que Morena predomina en lugares vulnerables en donde los programas sociales están presentes.

