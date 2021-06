FGR decomisará inmuebles de Ricardo Sandoval; estaban a nombre de su hija

Días antes de que el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue detenido, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que busca decomisarle inmuebles.

Sandoval y su hija Lidy Alejandra Sandoval fueron detenidos el domingo pasado por lavado de dinero y el próximo sábado, un juez decidirá si los vincula a proceso.

El pasado 26 de mayo, once días antes de la captura, la FGR publicó un edicto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que da 90 días al ex mandatario estatal y a sus familiares para atender el requerimiento de la Fiscalía sobre ocho propiedades, pues de no hacerlo, estos causarán abandono en favor del gobierno federal.

Los inmuebles están asegurados desde el pasado 2 de marzo.

“Apercibiéndose que de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de noventa días naturales siguientes al de la publicación del presente, dichos bienes causarán abandono en favor del Gobierno Federal, de conformidad con el numeral 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo de su conocimiento que los bienes de referencia, se encuentran a disposición jurídica del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Vigésima Primera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República, con domicilio ubicado en Insurgentes número 20, de la Glorieta de los Insurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México”, indica el edicto.

De ocho inmuebles señalados por la FGR, dos están a nombre de Sandoval y tres de su hija Lidy Alejandra.

Las parcelas 252 y 253, del Ejido Autan, en el Municipio de San Blas, en Nayarit, conocidas como el rancho El Sueño, son propiedad de Elias Salas Ayón.

También se menciona una parte del predio Tecolote y Frentón, en Nayarit, cuya propiedad se atribuye a Valor y Principio de Dar AC, que tiene como representante legal a Ángel Miguel Espinosa Martínez.

“Las fracciones de las parcelas #75 Z-2 P1/1, localizadas en la carretera Tepic-Aguamilpa, Ejido La Cantera, en el Estado de Nayarit, cuya propiedad se atribuye a L-INMO, S.A de C.V. por conducto de su representante legal Daniel Alberto Murad Millett”, señala el edicto.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Sandoval presuntamente adquirió propiedades que en algunos casos probablemente estaban a nombre de su hija, quien era estudiante universitaria, por lo que no podía cubrir ese tipo de gastos.

Por: Diana Martínez

