Trabajadores madrugan para ir a votar

Pese a que tuvieron que trabajar, capitalinos se dieron un tiempo para acudir a las urnas y emitir su sufragio. Aurelia Sánchez de 80 años, quién no tiene movilidad de la cadera hacia abajo y es comerciante en Tepito, se levantó a las 6:30 para poder votar, y luego llegar a las 9:00 para laborar.

“Quiero que cambie la violencia, aquí siempre hay muertos, que quiten a las personas que vienen a extorsionarnos y a amenazarnos”, señaló.

Claudia, quién es estilista, también organizó su día para ejercer su derecho. “Estamos cada vez peor no hay dinero y no fluye, por eso me paré temprano para ir a votar”, expresó.

Carlos, quien vende aguas frescas, dijo que sí fue a votar para lo cual tuvo que levantarse más temprano y reconoció que el barrio requiere un cambio “No nos dejan vender, sí se han puesto más difíciles las autoridades, solo pediríamos que nos dejen trabajar”, precisó.

En la zona de hospitales, en Tlalpan, personal de salud ataviado con su uniforme se dio un tiempo para acudir a la casilla.

Comerciantes señalaron que bajaron las ventas.

Pidieron mejores condiciones para desempeñar su labor.

