“Voté en 2018 y salió peor”; piden trabajadores de CDMX otro cambio

Trabajadores del centro y de Tepito y la Lagunilla lamentan que el cambio que buscaron hace tres años no haya resultado y que incluso la situación es peor. Ahora esperan que su voto haga la diferencia para mejorar su economía y seguridad.

Aurelia Sánchez de 80 años, quién no tiene movilidad de la cadera hacia abajo y es comerciante en Tepito se levantó a las 6:30 para votar, llegó a las 9 a su espacio y fue hasta la una cuando recibió sus primeros ingresos.

“Bueno bueno no hay nada, porque las ventas bajan, no hay trabajo. Esperamos que cambie un poco la situación porque está muy difícil, quiero que cambie la violencia, aquí siempre hay muertos, que quiten a las personas que vienen a extorsionarnos, que vienen a amenazarnos.

“Hace 10 meses mataron a mi hijo, aquí en frente de mí y no se ha hecho justicia, matan a las personas y parece que matan a los perros y no hacen nada, diario hay muertos ya por eso Tepito ya se acabó”, lamentó con lágrimas.

Eduardo Martínez Acebedo, organillero en la calle Correo Mayor, atrás de Palacio Nacional no pudo emitir esta vez su sufragio.

De su trabajo dependen su esposa, su hija de 12 años, por lo que venir a trabajar desde Iztapalapa es más importante que votar, además antes debe recoger el organillo, que es rentado.

“La verdad la otra vez que voté pasó lo mismo. Según era el cambio y creo que salió... creo que hasta peor, la verdad. Aunque vote uno o no, va a pasar lo mismo”, sentenció.

Pero a un par de calles de Claudia, quién es estilista, relató que sí fue a votar para evitar que Morena concentre más tiempo el poder.

“No soporto a Morena y quiero que salga del poder. Estamos cada vez peor no hay dinero y no fluye, por eso me paré temprano para ir a votar. Tengo 15 años trabajando en el centro y cada vez hay menos dinero”, dijo sin tapujos.

Cada uno de los trabajadores consultados coincidieron que en día de las elecciones la afluencia de personas y los ingresos de sus negocios bajaron por la elección.

Cristina Solis Rodríguez, quién vende chicles en 16 de septiembre y Simón Bolivar, a unas cuadras del Zócalo, dijo que no va a ejercer su voto por haber perdido la identificación.

En vez de mejoramos empeoramos. La gente no tiene trabajo, mucha gente no tiene empleo, personas humildes como yo tenemos que llevar comida a la casa", y señaló que llega todas las tardes desde Tepito.

Juan Diego, quién tiene un negocio de comercio de juguetes del que dependen 30 personas, también dijo que debió razonar su voto hace tres años, pero que ahora se presenta una nueva oportunidad para mejorar la situación.

Siempre votamos, hay más interés por la gente de elegir. Este año estuvo complicado por la pandemia, pero antes había bajado mucho por la nueva administración.

“Hubiera querido votar diferente hace 3 años, hay que razonar más el voto y esperaría que haya más flujo de la economía. Que el país no este gobernado por un solo partido y que no sea unilateral la toma de decisiones”, añadió.

Carlos, quien vende aguas frescas al comenzar a recorrer Tepito dijo que sí fue a votar, que tuvo que levantarse más temprano que de costumbre y que el barrio requiere un cambio

“No nos dejan vender, sí se han puesto más difíciles las autoridades, solo pediríamos que nos dejen trabajar”, precisó.

Votan por continuidad

Sin embargo, también hay personas que opinan diferente y apoyan la continuidad del régimen actual. Juan Gildardo Martínez Ortega, quien es militar y le tocó votar en la Lagunilla, dijo que tanto él como su esposa salieron a votar desde las 7 de la mañana y que a las 14:00 no habían podido ejercer el sufragio por la mala organización del Instituto Nacional Electoral en las casillas de la colonia.

Les hizo falta más capacitación. Ahorita con este presidente, con Morena hemos visto un cambio para bien, con mis niños tengo uno que tiene un problema de asma, y nos han ayudado. En seguridad ya hay más camaras ahorita ya bajó un poco eso. Espero que sigan igual, cambios para bien y no para beneficio de los políticos”, añadió.

José Jilote, músico cantante de opera, en 16 de septiembre, dijo que el Instituto Nacional electoral tiene demasiado poder que ejercen mal al tumbar candidaturas como el del candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Destacó que este gobierno Federal está apoyando a los adultos mayores con apoyos directos más amplios pues antes eran mil 500 al mes que no ayudaban y ahora los recursos ya les pueden servir para su apoyo familiar.

Por: Everardo Martínez

dhfm