SEP: ¿Qué estados regresan a clases presenciales el 7 de junio?

Será este lunes 7 de junio cuando reinicien las clases presenciales en los estados con semáforo verde en México, tal como lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de semana en su conferencia mañanera.

Los alumnos inscritos en escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberán volver a sus clases presenciales, luego de más de un año de mantenerse con preparación a distancia a través del programa Aprende en Casa.

Autoridades han indicado que la prioridad es mantener a salvo la integridad de los alumnos en edad escolar, por lo que ya fueron vacunados los docentes y personal administrativo de todo el país, para evitar riesgos y contagios de Covid-19.

¿Qué estados regresan a clases presenciales?

Semáforo epidemiológico por estados. Foto: SSA

De acuerdo con la SEP los estados que retomarán clases presenciales este lunes 7 de junio son todos los que se encuentran en semáforo epidemiológico color verde y serán los padres de familia quienes decidirán de manera voluntaria si desean llevar a sus hijos o no a la escuela.

El mapa del semáforo de riesgo epidémico se ha modificado, y del 7 al 20 de junio hay 19 estados en verde, 9 en amarillo y 4 en naranja, mientras que ninguna entidad de la República Mexicana se encuentra en color rojo.

De este modo los estados que sí retomarán actividades presenciales en la República Mexicana son:

Noticias Relacionadas Regreso a clases SEP: Papás NO tendrán que comprar útiles escolares ni uniformes

Ciudad de México

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nayarit

Colima

Jalisco

Tamaulipas

Chiapas

Nuevo León

Veracruz

Coahuila

Guanajuato

Durango

Mientras que autoridades del Estado de México dieron a conocer que esa entidad regresará a las aulas el 14 de junio, pese a que desde el 7 del mismo mes se encuentra en semáforo verde. Otras entidades que retomarán actividades después de esta fecha anunciada por AMLO son Morelos que lo hará el día 22 y Puebla, Hidalgo y Yucatán regresarán a las aulas en el mes de agosto mientras en Chihuahua lo harán el próximo ciclo escolar 2021-2022 que inicia a finales de agosto.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que habrá en las escuelas?

Todas las escuelas deberán seguir estas medidas sanitarias. Foto: Cuartoscuro

Entre los lineamientos se encuentra que no se exigirá el uso de uniformes escolares, considerando la situación económica de las familias por la pandemia. Se deberá cumplir con la normatividad y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y los maestros deberán aplicar los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.

El horario de asistencia podrá ser de hasta 4 horas y cada sesión o clase durará un máximo de 50 minutos, con el fin de facilitar la ventilación en el aula. Y según la Guía de orientación para la reapertura de las escuelas los estudiantes de primaria y secundaria tendrán una nueva forma de pasar los recreos, ya que serán escalonados tendrán que quedarse en el salón de clases para comer, no tendrán libre circulación en los patios, no tendrán contacto directo, no se les verá correr y abrazarse en grupos, mucho menos compartir la torta o algún otro aperitivo o bebida.

Otras medias que se deberán seguir son:

Instalación de los Comités Participativos de Salud Escolar integrados por padres de familia y maestros.

Garantizar acceso a jabón y agua o gel en todas las escuelas, debido a que es la forma más efectiva para evitar contagios de Covid-19.

Cuidado de maestras y maestros. Quienes ya fueron vacunados.

Maximizar el uso de espacios abiertos.

Detección temprana de un caso de Covid-19.

Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.

Operación de los tres filtros de corresponsabilidad: casa, escuela y salón de clases

dzd