Regreso a clases SEP: ¿Qué alumnos sí deben volver a las aulas el 7 de junio?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que este lunes 7 de junio será el regreso a clases presenciales en los estados donde hay semáforo epidemiológico verde; la medida se tomó luego de que fuera vacunado en cien por ciento del personal docente en todo el país.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se puede seguir posponiendo la vuelta a actividades de manera presencial, pues dijo que a los alumnos le hace falta tener convivencia con sus amigos y la dinámica social que implica ir a la escuela.

El mandatario consideró que la escuela es un pilar en la educación de los menores de edad, por lo que no se les puede tener más tiempo frente al televisor tomando clases con el programa Aprende en Casa.

Aunque el regreso a clases presenciales es opcional ha desatado una ola de críticas en varios sectores, pues tanto maestros como alumnos y padres de familia consideran que aún no es tiempo para volver a las escuelas, pues no se ha vacunado a toda la población contra el coronavirus.

uD83DuDDDE? #Boletín_SEP

El @IPN_MX da a conocer el "Plan Escalonado Humano de Regreso a Clases" en el que se contempla que el semestre actual 2021-2 se concluirá bajo la modalidad no presencial.https://t.co/Q2cYTS6oBE — SEP México (@SEP_mx) June 1, 2021

¿Quiénes tienen que regresar a clases presenciales?

Habrá medidas especiales en este regreso a clases. Foto: Cuartoscuro

La SEP indicó que no será obligatorio este regreso a las aulas, pues los padres de familia decidirán si quieren que sus hijos vayan a la escuela o no; en caso de no querer deberán firmar una carta donde expresan su voluntad de no enviarlos.

De acuerdo con la SEP los menores de edad terminarán el ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial para evaluar su nivel de aprendizaje mediante el programa de clases a distancia y así ponerlos al corriente en temas que no dominen.

Durante la conferencia mañanera del 19 de mayo, el presidente López Obrador insistió en que es necesario que los niños retomen sus actividades, y destacó que no hay riesgo para su salud, pues ya se vacunó a los maestros.

Pidió a los padres de familia enviar a sus hijos a la escuela, sobre todo a aquellos niños que les cueste más trabajo aprender, pues así será posible que se regularicen y puedan alcanzar el nivel de aprendizaje esperado.

dzd