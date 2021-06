Minuto a Minuto: Así va la jornada de Elecciones 2021 este 6 de junio

Este domingo los mexicanos votan para renovar la Cámara de Diputados y 15 gobernaciones estatales, en unos comicios que marcarán el rumbo de la segunda mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su proyecto de nación, conocido como llamada "cuarta transformación".

En un país son 126 millones de habitantes, están habilitados para votar al menos 93.5 millones de personas que elegirán 21 mil cargos en estos comicios considerados los más grandes de la historia de México; las elecciones son vistas por los analistas como una suerte de referendo de la gestión de López Obrador, quien mantiene altos niveles de popularidad.

Los últimos sondeos publicados días antes de estas elecciones mostraron que el oficialista Morena obtendría 228 a 239 de los 500 escaños de la cámara baja y que junto con los de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mantendría la mayoría absoluta.

Vandalizan casilla 2491 en Metepec, Estado de México

Este domingo 93.5 millones de mexicanos votarán para elegir más de 20 mil cargos de elección popular. FOTO: Especial

Cerca de 10 hombres irrumpieron y dejaron destrozos, intentaron llevarse material y documentación electoral. Hasta antes de las 10:00 horas, el árbitro electoral había reportado el 50 por ciento de la instalación de casillas en la entidad.

Varios partidos reportados incidentes como que sus representantes no podían pasar a las casillas y a las sesiones de algunos de los 125 consejos municipales.

Con retraso y sin funcionarios de casillas arranca jornada electoral en Guerrero

La elección más grande del país, se realiza en Guerrero con inconformidad de miles de votantes guerrerenses ante el retraso en la apertura de casillas. En Acapulco, en la casilla 256 en la que votó la candidata a gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ubicada en el Fraccionamiento Marroquín, ciudadanos que hacían fila desde antes de las 07:00 horas iniciaron una revuelta ante el atraso en la instalación de casillas.

Asimismo, en la zona diamante del municipio en la casilla del Conalep en Altos de Miramar, el acceso de los votantes se dio casi dos horas después de lo previsto, debido a que no contaban con representantes de casilla por lo que en el lugar solicitaron voluntarios.

Marcan hechos violentos jornada electoral en el Istmo y Mixteca de Oaxaca

Una serie de hechos de violencia marcaron el inicio de la jornada comicial en municipios de la región del Istmo de Tehuantepec y la Mixteca en Oaxaca. El primero de ellos se registró en el municipio de Santiago Loallaga , Tehuatepec, en donde presuntamente seguidores y familiares de la candidata a diputada local por el distrito 18, Aksa Toledo Prado incendiaron oficinas del órgano electoral local.

Aunado a ello unas cuatro mil boletas para la elección de congresistas federales, locales y presidencia municipal. A través de un video que circula en redes sociales la aspirante a dicho se pasea por las calles acompañada presuntamente por personas armadas.

Acude a votar Samuel García

El presidente de México acudió a votar esta mañana. FOTO: Cuartoscuro

Después de casi 3 horas de fila, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García emitió su voto en una casilla ubicada al sur de Monterrey.El candidato acudió acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, y aseguró que esperan una votación histórica a nivel nacional y local, algo que seguramente ayudará a que el sufragio sea contundente.

Advirtió que confía en las autoridades electorales en el estado, y confiará en el resultado que se dé más tarde este día. “Para mi el INE y la Comisión Estatal Electoral han hecho un gran trabajo. Ojalá no haya necesidad de que actúe la Fede, pero si hay que hacerlo, que lo hagan con contundencia”, mencionó García.

Retraso de 2 horas en apertura de Casillas en BCS

El candidato a la gubernatura por BCS expresó que es lamentable que exista un retraso de casi dos horas en la apertura de Casillas en La Paz. Dijo que a los ciudadanos se les citó de desde las 7 de la mañana y aún a las 10 am. muchas casillas no aperturan. Muchos ciudadanos se mostraron muy molestos pues desde las 7 am se encontraban haciendo fila.

Robo de casillas en Oaxaca

En al menos dos municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se encuentran suspendidas las elecciones de este domingo, se trata de Santiago Laollaga y Santa María Xadani, donde se reportan incidentes que han impedida el inicio de los comicios. Desde las 8 de la mañana comenzó la instalación de casillas en los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec.

En Santiago Laollaga, el inicio de los comicios se ha retrasado luego que militantes de la Coalición Va por Oaxaca conformada por el PRI, el PAN y el PRD realizaron destrozos en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, y mantienen el bloqueo de calles y la quema de llantas. En este municipio se reporta una persona desaparecida, integrante de la planilla Va por Oaxaca.

Los manifestantes denuncian que las boletas electorales fueron entregadas a representantes de Morena hace unos días y por eso no permitirán que las elecciones se lleven a cabo.

En Michoacán, aún faltan por instalar el 25% de las casillas

Funcionaria de casilla se alista para la jornada electoral de este domingo. FOTO: Cuartoscuro

De las seis mil 167 casillas a instalarse en el estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó que, al corte de esta redacción, ya se instalaron poco más de 75 por ciento, es decir, cuatro mil 700 casillas, sin que se tenga precisión de si las mil 467 restantes ya fueron colocadas y estén en funcionamiento.

El consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Adolfo Mejía Montiel, informó que, debido a que la instalación depende únicamente del INE y de sus encargados de Casilla, no existe conocimiento de que si todas las casillas fueron instaladas en tiempo y forma.

Detienen a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

Este sábado 6 de junio, en marco de las elecciones más grandes en la historia de México, se reportó la detención del exgobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, en Linares, Nuevo León. El exgobernador de Nayarit, fue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita; fue detenido con su hija Lidy Alejandra, quien fue acusada por el mismo delito.

Fue a través de información emitida por el periodista, Ciro Gómez Leyva, que se dio a conocer la detención de Sandoval y Lidy, quienes fueron detenidos alrededor de las 5 de la mañana de este domingo, donde el operativo para su detención estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Elecciones de 2021 son históricas: Lorenzo Córdova

La Jefa de Gobierno de la CDMX ya votó esta mañana. FOTO: Cuartoscuro

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dijo que hay tres hechos por los cuales la jornada electoral del día de hoy es histórica, debido a la posibilidad de que al menos de 93.5 millones puedan votar, lo cual calificó como la mayor convocatoria a la que han respondido los mexicanos. Aseguró que el sufragio se llevará a cabo con total libertad a fin de que los ciudadanos puedan premiar o castigar las acciones de gobierno por parte de los representantes del Estado.

El primero de ellos fue que aunque se vivirá dentro del clima de la pandemia, se contaron con los protocolos sanitarios evaluados por expertos para impedir la transmisión del coronavirus. El segundo de ellos fue la oportunidad para que más de 71 mil mujeres pudieran competir por algún cargo público y además se permita el sufragio a personas indígenas o representativas de alguna comunidad.

El tercero, agregó, es que aunque hubo una discusión de polarización en la discusión pública, no hubo nada que desalentara la realización de los comicios. “Hemos presenciado de una apropiación de las elecciones, de sus elecciones, por parte de la ciudadanía”, dijo.

Medios internacionales, ven elecciones como refrendo a AMLO

Señaladas como las más grandes en la historia de México, en las que está en juego el futuro del país, las elecciones en México han polarizado opiniones externas, tanto como lo han hecho dentro del país. Para la mayoría de los medios y los analistas internacionales se trata de un referendo alrededor de un popular Presidente que busca eliminar obstáculos a sus propuestas políticas y no ha dudado en pronunciarse pese a las limitaciones legales.

"Lo que está en juego no es sólo la mano libre del presidente Andrés Manuel López Obrador para gobernar sus tres años restantes, sino también elementos clave de la democracia mexicana y el Estado de derecho", señaló la investigadora Vanda Felbab-Brown en la prestigiosa Institución Brookings, quizá el más importante centro de análisis estadounidense.

"Es un referendo sobre la Cuarta Transformación y su futuro", consideró Pamela Starr, de la Universidad del Sur de California, para quien es poco probable que la votación resuelva la polémica porque "es de esperar que haya extensos cuestionamientos a los resultados".

Con formación de corresponsales / MP