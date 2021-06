Noa, niña de género fluido, afirma que no ha sido discriminada

Noa se considera una transgénero, por lo que no ha sufrido de discriminación en su escuela debido a que, hasta el momento, sus compañeros no tienen conocimiento de su elección.

La pequeña señaló que el pronombre no le importa, por lo que no le ha comentado a casi nadie ya que considera que no es un tema relevante o de mucha importancia.

Sin discriminación

Hasta el momento no ha sufrido una discriminación porque desde el principio ella se muestra tal y cómo es, aunque en el fondo sabe que este tipo de situación podría molestar a las demás personas. Sin embargo, pocos niños, niñas o adolescentes no tienen el mismo pensamiento de Noa.

Ante el inminente regreso a clases, los grupos Transformando Familias y Transinfancia se reunieron con diez familias de la Ciudad de México y del Estado de México para escuchar las preocupaciones de las padres de familia.

Desea volve a clases

Noa señaló que se encuentra de la mejor forma, pero tiene el deseo de regresar a la escuela porque quiere ver a sus amigos. La madre de la menor ha tenido contacto con otras madres y padres para abordar los conceptos de la elección de género.

Aunque es consciente de que los planteles escolares son libres de toda discriminación, Noa entiende que el respeto no siempre es aplicado y más con las personas que deciden ser diferentes al resto.

Con información de Excélsior.

rcb