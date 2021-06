Gobernadores de México, piden a población un voto pacífico y con medidas sanitarias

De cara a las elecciones más grandes de la historia de México, los gobernadores de 20 estados de la República hicieron un llamado al voto libre y responsable, donde destacaron el pleno seguimiento a las medidas sanitarias y los operativos de seguridad para la jornada.

En sus respectivos mensajes, los temas más recurrentes fueron la libertad y respeto hacia el voto, por lo que mandatarios como Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua, y Cuitláhuac García, de Veracruz, pidieron denunciar cualquier acto de compra o condicionamiento de votos.

Mientras que otros como Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Mauricio Vila, de Yucatán, y Alejandro Murat, de Oaxaca, explicaron que, aunque no se han registrado agresiones electorales en sus estados, ya se instalaron, al igual que en toda la República, las mesas de seguridad para la coordinación de las estrategias a aplicar en las casillas.

Aunado a ello, ante el panorama de pandemia que se vive en el país, otros más el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, y Alejandro Tello Cristera, de Zacatecas, prefirieron alzar la voz para solicitar a los candidatos, sean electos o no, a respetar los resultados, así como a mantener las medidas sanitarias durante los actos posteriores a los resultados, para no exponer a los simpatizantes que los acompañan a un contagio de la COVID-19.

No obstante, los gobernadores no fueron los únicos que llamaron al voto, pues en Nuevo León, a pesar de que Jaime Rodríguez Calderón no se pronunció al respecto, la Fiscalía en Delitos Electorales colocó sellos en las bodegas donde se resguardan los apoyos que otorga la dependencia estatal.

“No es un acto de autoridad, sino simplemente es un exhorto y una forma de ser de manera simbólica y mandar un mensaje a la ciudadanía de que existe una coordinación con el gobierno del estado, quien tiene un compromiso de que los programas sociales no se van a utilizar con fines electorales”, mencionó el titular de la Fiscalía, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.

MAAZ