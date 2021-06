UdeG aumentó 25% matrícula, pese a la reducción de su presupuesto

Durante la pandemia de COVID-19, la matricula en el Centro Universitario de Colotlán, ubicado en la zona norte de Jalisco, reportó una reducción de 700 alumnos menos y en todo el sistema de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se aumentó en 25 por ciento, es decir, son 110 mil espacios nuevos en el Sistema Medio Superior (Sems), a pesar de que el presupuesto de la Casa de Estudios es 14.5 por ciento menor al recibido en el 2015.

Durante su Informe, Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la UdeG lamentó la reducción de fideicomisos para las universidades del país por parte del gobierno federal y destacó que pese a eso se continúan recibiendo alumnos y se ha avanzado en la renovación del mobiliario de las cuatro mil 696 aulas de todos los planteles de la red universitaria.

"Lo cierto es que, si sumamos el decrecimiento en términos reales porque cada año, la inflación se calcula en tres por ciento y resulta que termina siendo cuatro, al siguiente año, se calcula en cinco y resulta que fue de seis, ese decrecimiento inflacionario que se calcula de una manera y termina siendo otra, va generando un decrecimiento del poder adquisitivo de todas las instituciones… ese mal cálculo nos afecta a todos porque la vida se encarece, lo cierto es que si hacemos ese calculo correcto la UdeG no tiene mil 345 millones de pesos más, la UdeG tiene 326 millones de pesos menos que en el 2015, más dos mil 875 bolsas extraordinarias, eso hace que la Universidad tenga más de dos mil 203 millones de pesos menos en su poder adquisitivo", dijo.

La bolsa de recursos extraordinarios que anteriormente existía, brindaban la oportunidad para acceder a través de indicadores de calidad, a estos recursos, sin embargo, año con año disminuyeron los montos y mientras que en el 2015 alcanzó seis mil 879 millones de pesos en el 2021, tan sólo se tienen 102 millones pesos para todo el país, y de estos, la UdeG cuenta con 38.5 millones de pesos.

Al inicio de su mensaje, pidió un minuto de silencio y se proyectaron en una pantalla los nombres de los 121 universitarios que fallecieron debido al COVID-19; el rector señaló que en el 2020, cuando debía rendir su primer informe, no fue posible hacerlo y que ahora, en su memoria, con este minuto de silencio, les brinda un homenaje a quienes murieron debido al Sars-CoV-2.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco destacó el papel que ha jugado la Casa de Estudios durante la pandemia porque la recuperación económica, el avance en la vacunación y el reconocimiento nacional e internacional, por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS), ha sido un proceso de diferencias y acuerdos para salvar vidas.

Al referirse al presupuesto federal y la distribución de recursos para las universidades que contrasta con los que reciben otras entidades, no se trata de un ejercicio de confrontación, pero si de construir un nuevo convenio de distribución de recursos a través del Pacto Fiscal que sea más equitativo.

El mandatario estatal refrendó su compromiso para garantizar el 100 por ciento de admisión en el Sistema de Educación Media Superior para los jóvenes de Jalisco por lo que se construirán las escuelas que hagan falta.

"No demos un paso atrás en seguir con el cien por ciento de admisión en el Sistema de Educación Media Superior, tienes mi compromiso incondicional de que vamos a construir las preparatorias que se necesiten para lograr ese propósito, no vamos a fallarle, a la Universidad y no le vamos a fallar a Jalisco", explicó.

Por Mayeli Mariscal

